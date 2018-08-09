"Такая же глубина интеллекта": известный журналист жестко прошелся по Усику

Александр Усик (фото: РБК-Украина)

Николай Несенюк объяснил, почему Усик не настоящий патриот

Известный украинский журналист и директор департамента по связям со СМИ "Динамо" Николай Несенюк заявил, что Александр Усик, победивший во Всемирной боксерской суперсерии, прошедшей в Москве, не является настоящим патриотом. Об этом он написал в издании Gazeta.ua.

"Ничего Москва не потеряла от того, что Усик чаще Гассиева попадал кулаком в голову противника. Ведь "хохол" побил не "русского", а "чурку", которого не очень и жалко. Как ни крути – беспроигрышный вариант за какие-то 10 или 20 миллионов. Разве это деньги?" – высказался журналист.

Также он добавил: "Не собираюсь здесь ставить риторических вопросов и обращаться к национальному сознанию Александра Усика или его тренеров и менеджеров. Потому что не нужно искать то, чего нет, там, где этого нет. Сине-желтый флаг наш чемпион поднимает исключительно для того, чтобы в Украине не воняли, как говорил был еще один известный украинский патриот певец Иван Дорн после того, как вышел на московскую сцену в майке с трезубцем".

Несенюк также предложил выдвинуть спортсмена в президенты и сравнил его с Кличко: "Осталось немного - выдвинуть Александра в президенты Украины. Почему нет? У нас же кумирами нации есть специалисты по мордобою - извините, профессиональному боксу. Чем Усик хуже братьев Кличко, из которых нам усиленно лепили "спасителей нации"? Такое же грозное выражение лица. Такая же глубина интеллекта. Такая же популярность среди народа. Просто удивительно становится: куда смотрят политтехнологи?".

Кстати, недавно Усик сделал интересное признание – он рассказал, что пишет стихи, а еще спортсмен рассказал, о том, что хотел бы, чтобы его дети выбрали себе в будущем профессию самостоятельно.

Также ранее мы писали о том, как Александр Усик отреагировал на сделанное ему предложение о смене гражданства.

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