"Така ж глибина інтелекту": відомий журналіст жорстко пройшовся по Усику

Олександр Усик (фото: РБК-Україна)

Микола Несенюк пояснив, чому Усик не справжній патріот

Відомий український журналіст та директор департаменту зі зв'язків зі ЗМІ "Динамо" Микола Несенюк заявив, що Олександр Усик, який переміг у Всесвітній боксерській суперсерії, що пройшла в Москві, не є справжнім патріотом. Про це він написав у виданні Gazeta.ua.

"Нічого Москва не втратила від того, що Усик частіше за Гассієва потрапляв кулаком у голову супротивника. Бо ж "хахол" побив не "русского", а "чурку", якого не дуже і шкода. Як не крути – безпрограшний варіант за якісь там 10 чи 20 мільйонів. Хіба це гроші?" – висловився журналіст.

Також він додав: "Не збираюся тут ставити риторичних запитань і звертатися до національної свідомості Олександра Усика чи його тренерів та менеджерів. Бо не треба шукати те, чого немає, там, де цього немає. Синьо-жовтий прапор наш чемпіон піднімає винятково для того, щоб в Україні "не воняли", як казав був ще один відомий український "патріот" співак Іван Дорн після того, як вийшов на московську сцену в майці з тризубом".

Несенюк також запропонував висунути спортсмена в президенти і порівняв його з Кличком: "Залишилось небагато – висунути Олександра у президенти України. Чому ні? У нас же кумирами нації є фахівці з мордобиття – перепрошую, професійного боксу. Чим Усик гірший за братів Кличків, із яких нам посилено ліпили "рятівників нації"? Такий самий грізний вираз обличчя. Така сама глибина інтелекту. Така сама популярність серед народу. Просто дивно стає: куди дивляться політтехнологи?".

До речі, нещодавно Усик зробив цікаве визнання – він розповів, що пише вірші, а ще спортсмен розповів, про те, що хотів би, щоб його діти обрали собі в майбутньому професію самостійно.

Також раніше ми писали про те, як Олександр Усик відреагував на зроблену йому пропозицію про зміну громадянства.

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