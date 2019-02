Такого не было 57 лет: в Лос-Анджелесе выпал снег (фото, видео)

Внезапный снег сильно удивил жителей Лос-Анджелеса

Снег для Лос-Анжелеса очень редкое явление, поскольку последний раз жители "города ангелов" видели его в далеком 1962 году. Это сильно поразило местных жителей, которые начали снимать и выкладывать свои видео в интернет. Об этом сообщает Mashable.

В Южной Калифорнии, которая известна своим солнечным светом на протяжении всего года, умеренными температурами, пустынными горами и великолепными пляжами, выпал снег днем 21 февраля.

Хотя в горах, окружающих Лос-Анджелес, часто бывают снега, в самом городе снег выпадает крайне редко. Согласно архиву публичной библиотеки Лос-Анджелеса, в долине возле Лос-Анджелеса, где проживает большая часть населения, снега не было с января 1962 года.

Пользователи сети поголовно начали публиковать фото и видео, на которых запечатлен снег.

Either I’ve completely lost my mind or it’s snowing in my pool. Lifelong Angeleno, this is a first. pic.twitter.com/EF4AcZFohz