Такого не было 57 лет: в Лос-Анджелесе выпал снег (фото, видео)

Внезапный снег сильно удивил жителей Лос-Анджелеса
Снег для Лос-Анжелеса очень редкое явление, поскольку последний раз жители "города ангелов" видели его в далеком 1962 году. Это сильно поразило местных жителей, которые начали снимать и выкладывать свои видео в интернет. Об этом сообщает Mashable.
В Южной Калифорнии, которая известна своим солнечным светом на протяжении всего года, умеренными температурами, пустынными горами и великолепными пляжами, выпал снег днем 21 февраля.
Хотя в горах, окружающих Лос-Анджелес, часто бывают снега, в самом городе снег выпадает крайне редко. Согласно архиву публичной библиотеки Лос-Анджелеса, в долине возле Лос-Анджелеса, где проживает большая часть населения, снега не было с января 1962 года.
Пользователи сети поголовно начали публиковать фото и видео, на которых запечатлен снег.
Фото: instagram.com/autumnsky10
Видео: instagram.com/ericreator
Видео: instagram.com/rodrigo_iglesias_malibu
Видео: instagram.com/autumnsky10
Either I’ve completely lost my mind or it’s snowing in my pool. Lifelong Angeleno, this is a first. pic.twitter.com/EF4AcZFohz— Mary Melton (@MaryMeltonLA) February 21, 2019
Стоит отметить, что видео также опубликовал и американский актер Джерри О'Коннелл.
Snowing in Calabasas! @RebeccaRomijn pic.twitter.com/GhoSVZc5WE— Jerry O'Connell (@MrJerryOC) February 21, 2019
Напомним, что в украинских Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность.
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