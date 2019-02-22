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Такого не было 57 лет: в Лос-Анджелесе выпал снег (фото, видео)

STYLERЖизнь    22.02.2019 - 17:45
Такого не было 57 лет: в Лос-Анджелесе выпал снег (фото, видео)
Коллаж РБК-Украина

Внезапный снег сильно удивил жителей Лос-Анджелеса

Снег для Лос-Анжелеса очень редкое явление, поскольку последний раз жители "города ангелов" видели его в далеком 1962 году. Это сильно поразило местных жителей, которые начали снимать и выкладывать свои видео в интернет. Об этом сообщает Mashable.

В Южной Калифорнии, которая известна своим солнечным светом на протяжении всего года, умеренными температурами, пустынными горами и великолепными пляжами, выпал снег днем 21 февраля.

Хотя в горах, окружающих Лос-Анджелес, часто бывают снега, в самом городе снег выпадает крайне редко. Согласно архиву публичной библиотеки Лос-Анджелеса, в долине возле Лос-Анджелеса, где проживает большая часть населения, снега не было с января 1962 года.

Пользователи сети поголовно начали публиковать фото и видео, на которых запечатлен снег.

Такого не было 57 лет: в Лос-Анджелесе выпал снег (фото, видео)

Фото: instagram.com/autumnsky10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snow in Los Angeles! The end is nigh! #lasnow #snow #miracle

Допис, поширений Eric J Hurley (@ericreator)

Видео: instagram.com/ericreator

Видео: instagram.com/rodrigo_iglesias_malibu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений AutumnSky (@autumnsky10)

Видео: instagram.com/autumnsky10

Стоит отметить, что видео также опубликовал и американский актер Джерри О'Коннелл.

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