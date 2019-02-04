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Такого не предвидела: в Тернополе арестовали "финалистку битвы экстрасенсов"

STYLERЖизнь    04.02.2019 - 10:54
Такого не предвидела: в Тернополе арестовали "финалистку битвы экстрасенсов"
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Женщина выманила у украинцев более 700 тыс. грн, но порчи им так и не сняла

В Тернополе арестовали женщину, которая, представляясь экстрасенсом, выманила у местных жителей почти миллион гривен.

Как рассказали в прокуратуре, мошенница в течение мая-августа прошлого года разместила в нескольких газетах публикации о своей помощи в решении семейных проблем, снятии порчи, родового проклятия и т. п. при помощи старинных молитв. Себя она называла "Пани Ульяна, финалистка битвы экстрасенсов".

Такого не предвидела: в Тернополе арестовали &quot;финалистку битвы экстрасенсов&quot;

Скриншот (tern.gp.gov.ua)

Несколько доверчивых тернополян, которые обратились к "Пани Ульяне", оставив ей собственные средства для "обряда очищения" на 33 дня и поняв, что это - мошенничество, обратились с заявлениями к правоохранителям.

Сообщается, что лишь у трех пострадавших от действий "экстрасенса" злоумышленница выманила свыше 700 тыс. грн. Пока "копы" устанавливают других потерпевших от "ясновидящей".

Добавим, что "Пани Ульяне" "светит" от трех до восьми лет лишения свободы за мошенничество, совершенное в крупных размерах.

Напомним, известная экстрасенс Регина Федоренко рассказала о том, что ждет Украину в ближайшие годы.

Также ранее карпатский мольфар заявил, что после выборов президента Украины жизнь в стране пойдет на улучшение.

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