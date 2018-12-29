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"Повинна розквітати": відомий екстрасенс про майбутнє України

STYLERЖиття    29.12.2018 - 20:05
"Повинна розквітати": відомий екстрасенс про майбутнє України
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Регіна Федоренко розповіла про те, що чекає Україну у найближчі роки

В 2019 році війна в Україні, на жаль, ще не закінчиться. Про це розповіла відома ізраїльська медіум, ясновидиця, учасниця міжнародної "Битви екстрасенсів" Регіна Федоренко.

&quot;Повинна розквітати&quot;: відомий екстрасенс про майбутнє України

Регіна Федоренко (фото: facebook.com/regina.fedorenko)

За словами мага в сьомому поколінні, "проблеми в Україні повинні тривати протягом семи років".

Тобто, якщо в 2013 році "все почалося", то, впевнена Регіна, в 2020-му має все "потихеньку відновлюватися".

"В 2021-му, по ідеї, Україна повинна розквітати", - сказала ясновидиця.

&quot;Повинна розквітати&quot;: відомий екстрасенс про майбутнє України

Регіна Федоренко (фото: facebook.com/regina.fedorenko)

А от Росію, за словами медіума, чекають як економічні, так і політичні неприємності.

&quot;Повинна розквітати&quot;: відомий екстрасенс про майбутнє України

Регіна Федоренко (фото: facebook.com/regina.fedorenko)

Раніше ми писали про те, що мольфарка Марія, яка напророкувала війну з Росією, передбачила долю України.

Також нещодавно інша карпатська мольфарка і цілителька Олена Стеценко розповіла, хто стане президентом України. Ще одна відома провидиця Магдалена передбачила долю нашої країни в наступному році.

А ще онука мольфара Гоя передбачила закінчення війни на Донбасі, а також повернення Криму в Україну.

Час заземлюватися: енергетичний прогноз на 2019 рік Мольфарка, яка передбачила війну з Росією, передрікла долю України
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