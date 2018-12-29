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"Должна расцветать": известный экстрасенс о будущем Украины

STYLERЖизнь    29.12.2018 - 20:05
"Должна расцветать": известный экстрасенс о будущем Украины
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Регина Федоренко рассказала о том, что ждет Украину в ближайшие годы

В 2019 году война в Украине, к сожалению, еще не закончится. Об этом рассказала известная израильская медиум, ясновидящая, участница международной "Битвы экстрасенсов" Регина Федоренко.

&quot;Должна расцветать&quot;: известный экстрасенс о будущем Украины

Регина Федоренко (фото: facebook.com/regina.fedorenko)

По словам мага в седьмом поколении, "проблемы в Украине должны продолжаться в течение семи лет".

То есть, если в 2013 году "все началось", то, уверена Регина, в 2020-м должно все "потихоньку восстанавливаться".

"В 2021-м, по идее, Украина должна расцветать", - сказала ясновидящая.

&quot;Должна расцветать&quot;: известный экстрасенс о будущем Украины

Регина Федоренко (фото: facebook.com/regina.fedorenko)

А вот Россию, по словам медиума, ждут как экономические, так и политические неприятности.

&quot;Должна расцветать&quot;: известный экстрасенс о будущем Украины

Регина Федоренко (фото: facebook.com/regina.fedorenko)

Ранее мы писали о том, что мольфарка Мария, которая предсказала войну с Россией, предрекла судьбу Украины.

Также недавно другая карпатская мольфарка и целительница Елена Стеценко рассказала, кто станет президентом Украины. Еще одна известная предсказательница Магдалена предсказала судьбу нашей страны в следующем году.

А еще внучка мольфара Гоя предсказала окончание войны на Донбассе, а также возвращение Крыма в Украину.

Время заземляться: энергетический прогноз на 2019 год Мольфарка, которая предсказала войну с Россией, предрекла судьбу Украины
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