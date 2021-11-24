Тату-зависимый охранник отрезал себе пальцы, нос и губы, чтобы стать "рептилоидом": фото до и после

По информации издания Mirror, Энтони говорит, что только на треть достиг желаемой трансформации себя в "черного инопланетянина". Именно под таким именем - The Black alien project - он ведет свой блог в Instagram, имея там более 700 тысяч подписчиков.

Коллаж РБК-Украина: Энтони Лоффредо до и после трансформаций

Недавно Лоффредо слетал в Мексику, где местные врачи отрезали ему мизинец и безымянный палец, чтобы рука стала более похожа на коготь инопланетянина.

Фото: Мужчине удалили пальцы в Мексике (instagram.com/the_black_alien_project)

А чтобы удалить нос, Энтони отправился в Испанию. Ведь в его стране такие операции считаются незаконными.

Помимо этого у мужчины отрезана верхняя губа, часть нижней, удалены уши, язык разрезан надвое и "забит" зеленой краской.

Фото: Энтони Лоффредо (instagram.com/the_black_alien_project)

Также голова Энтони покрыта специально сделанными шрамами - на скулах "молнии", на лбу - треугольник. В голову ему вживили несколько имплантатов, чтобы изменить форму.

Похоже, что самое безобидное, что он сделал со своим телом - это забил его черными тату.

Фото: Энтони до удаления носа и губ (instagram.com/the_black_alien_project)

Зачем он это делает

В одном из интервью парень признался, что с детства увлекался историями про мутантов, а позже начал изучать существующие методы изменения собственного облика.

Энтони говорит, что трансформации делают его счастливыми. Кроме того у него, судя по публикациям в сети, хорошие отношения с мамой.

Фото: Энтони Лаффредо с мамой (instagram.com/the_black_alien_project)

"Мне нравится играть роль страшного персонажа. Я часто примеряю ее на себя, особенно ночью на темных улицах, это весело", - признается парень.

Фото до и после (instagram.com/the_black_alien_project)