"Темная материя": загадочные формы жизни в древних пещерах Гавайев шокировали ученых

Что обнаружили ученые в пещерах Гавайев

Наука до сих пор не знает о 99% видов бактерий на Земле, а в лавовых пещерах ученые обнаружили совершенно новый вид. Неизученные бактерии иногда называют "темной материей" - по аналогии с таинственным веществом, которое составляет большую часть нашей Вселенной.

Бактерии являются самыми маленькими из известных живых организмов на планете. И основная их особенность - они могут жить абсолютно везде, даже в самых неподходящих для этого условиях - например, в лавовых пещерах на вулканическом острове Гавайи.

В геологических структурах, которым может быть от 500 до 800 лет, нет солнечного света. Они состоят из токсичных минералов и газов. Но при этом находится огромное разнообразие микробов, которые науке неизвестны.

По мнению ученых, лавовые пещеры и геотермальные жерла похожи на то, что могло когда-то существовать на Марсе. И все обитающие там бактерии могут дать представление о том, какая жизнь может существовать в экстремальных условиях.

Фото: Kenneth Ingham

Группа бактерий Chloroflexi, которую обнаружили ученые, может быть основной и связана со многими другими видами бактерий. Эта группа играет ключевые экологические роли в сообществе.

"Это исследование указывает на возможность того, что более древние линии бактерий, такие как тип Chloroflexi, могут иметь важные экологические роли. Chloroflexi - чрезвычайно разнообразная группа бактерий, выполняющая множество различных функций в самых разных средах, но они недостаточно изучены, поэтому мы не знаем, что они делают в этих сообществах.

Некоторые ученые называют такие группы "микробной темной материей" - невидимыми или неизученными микроорганизмами в природе", - рассказала ведущий автор исследования доктор Ребекка Д. Прескотт из Космического центра имени Джонсона НАСА.

Жизнь в лавовых пещерах

Исследователи собрали в пещерах более 70 образцов для дальнейшего изучения. Все виды бактерий были собраны в разных местах, включая геотермальные источники (фумаролы), а также "молодые" и "старые" лавовые трубы и пещеры, которые находились под водой от 500 до 800 лет.

Они провели секвенацию рибосомной РНК в образцах, чтобы измерить разнообразие и численность классов бактерий в каждом образце.

Оказалось, что есть сети, которые образовывают некоторые бактерии и они могут взаимодействовать друг с другом.

Фото: Kenneth Ingham

В участках с самыми суровыми условиями, а это геотермальные участки, было многообразие меньше. Но команда ученых была удивлена тем, что взаимодействие внутри этих сообществ было еще более сложным, чем в местах с более высоким разнообразием.

"Это приводит к вопросу, помогают ли экстремальные условия создавать более интерактивные микробные сообщества, в которых микроорганизмы более зависимы друг от друга. И если да, то что такого в экстремальных условиях, что помогает создать такое?" - подчеркивает Прескотт.

Ученые полагают, что тщательное изучение этих микроорганизмов поможет найти ответы на многие вопросы, в том числе и о прошлой или даже будущей жизни на Марсе.

А еще о том, как микробы превращают вулканическую породу (базальт) в почвы. Все эти сведения будут полезны для биоремедиации, биотехнологии и устойчивого управления ресурсами.

Фото: Kenneth Ingham