Тепло и грозы: к какой погоде готовиться украинцам 17 августа

Погода (фото: Quinn Rooney/Getty Images)

17 августа в Украине сохранится в основном теплая летняя погода, местами пройдут кратковременные дожди и грозы

В пятницу, 17 августа, в Украине будет жарко, а на западе пройдут дожди с грозами.

Как сообщает "Погода УНИАН", на востоке страны будет без осадков, столбик термометра поднимется до +34. Жителей южных регионов также ожидает солнечная погода, температура до +37.

А вот на западе Украины, по словам синоптиков, пройдут дожди с грозами. Температура поднимется до 28 градусов тепла.

В северных областях без осадков, температура до +29. В центре облачно с прояснениями, температура до +35.

Погода в Украине (pogoda.unian.ua)

В Киеве в пятницу без осадков, температура воздуха днем составит +29, вечером - до +24. Ветер северный и северо-восточный, до 3 м/с.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни.

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Видео: РБК-Украина