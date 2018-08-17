Тепло і грози: до якої погоди готуватися українцям 17 серпня

Погода (фото: Quinn Rooney/Getty Images)

17 серпня в Україні збережеться переважно тепла літня погода, місцями пройдуть короткочасні дощі і грози

У п'ятницю, 17 серпня, в Україні буде спекотно, а на заході пройдуть дощі з грозами.

Як повідомляє "Погода УНІАН", на сході країни буде без опадів, стовпчик термометра підніметься до +34. Жителів південних регіонів також очікує сонячна погода, температура до +37.

А ось на заході України, за словами синоптиків, пройдуть дощі з грозами. Температура підніметься до 28 градусів тепла.

У північних областях без опадів, температура до +29. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +35.

Погода в Україні (pogoda.unian.ua)

У Києві в п'ятницю без опадів, температура повітря вдень становитиме +29, вночі - до +24. Вітер північний і північно-східний, 3 м/с.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на найближчі дні.

До речі, які свята відзначаються сьогодні в Україні та світі, які значимі історичні події відбулися 17 серпня, а також хто народився і помер в цей день, - розповість Styler.

Відео: РБК-Україна