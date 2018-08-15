Жара пойдет на спад: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

Фото: Охладительная рамка (РБК-Украина)

Прохладнее всего будет в западных регионах

Синоптики сообщили, что до конца недели жара в Украине пойдет на спад. Температура выше +34 градусов сохранится только в южных и восточных областях. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

В четверг, 16 августа ожидается переменная облачность. В западных и северных регионах ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха от +22 до +27 градусов. В Карпатах возможен ливень. На остальной территории страны без осадков. Температура воздуха от +29 до +36 градусов.

В Киеве днем прогреется до +26 +28 градусов. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь и переменную облачность.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

В пятницу и субботу, 17-18 августа в Украине температура воздуха по-прежнему будет высокой. Дожди ожидаются в западных, северных и центральных областях. Температура воздуха +24 +29 градусов.

На юге и востоке столбики термометров покажут днем +32 +37 градусов. В центральной части страны +30 +34. В Киеве 17 августа без осадков, а вот 18 августа возможен кратковременный дождь. Температура воздуха +26 +29 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

В воскресенье, 19 августа в Украине будет жарко, на востоке и юге до +30 +35 градусов.

На западе, севере и в центральных регионах – гроза, местами кратковременные дожди. В остальных областях – сухо. Температура воздуха +25 +27 градусов.

В Киеве ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха +26 +28 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, ранее мы писали о том, какая погода будет в Украине 16 августа.

А также свой прогноз погоды дала народный синоптик Наталка Диденко.

Видео: РБК-Украина