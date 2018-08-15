Жара и грозы: синоптики дали прогноз погоды на 16 августа

Фото: Термометр (РБК-Украина)

Жителям западных регионов стоит взять зонты

В четверг, 16 августа в Украине сохранится жаркая погода, прохладно будет только на западе страны. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, жителям юга и востока Украины стоит быть внимательнее, так температура в этих регионах превысит отметку в +35 градусов.

На востоке будет солнечно и без осадков. В Донецкой и Луганской областях +33 +35 градусов. В Харькове, Днепре и Полтаве +32 +34 градуса. Ночью температура опустится до +14 +18 градусов.

На юге жарко. Дневная температура воздуха в Херсоне, Николаеве и Одессе составит +33 +35 градусов. Ночью будет тепло, от +19 до +21 градуса. Без осадков.

В Крыму солнечно, небольшая облачность, +32 +34 градуса днем и +17 +19 ночью.

В западных регионах ожидаются дожди с грозами. Местами возможен сильный ветер и ливни. Температура воздуха в Ужгороде, Черновцах и Хмельницком +24 +26 градусов. Во Львове, Ивано-Франковске, Ровно и Тернополе +21 +24 градуса. Ночная температура воздуха будет колебаться от +15 до +17 градусов.

Также синоптики прогнозируют сильные дожди с грозами и в северных областях. Воздух прогреется днем до +26 +28 градусов, а ночью температура опустится до +16 +18 градусов.

В центральной части страны жарко, без осадков. Температура воздуха днем составит +30 +32 градуса, ночью +17 +19 градусов.

В столице 16 августа синоптики прогнозируют дождь с грозой. Днем столбики термометров покажут +26 +28 градусов, ночью температура воздуха опустится до +18 +20 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, ранее свой прогноз погоды сообщила народный синоптик Наталка Диденко.

А также мы писали о том, что синоптики сообщили о том, какая погода будет в Украине в начале сентября.

Видео: РБК-Украина