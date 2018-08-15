"Одна из наиболее горячих в Европе": синоптик обрадовала украинцев приятным прогнозом

Фото: РБК-Украина

Температура в Украине будет одной из наиболее жарких в Европе

Сегодня, 15 августа, температура воздуха в Украине будет одной из наиболее жаркой в Европе. Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Украина, и сегодня, и завтра – одна из наиболее горячих в Европе. В северной части, на востоке и центре ожидается 30-35 градусов. Соответственно, очень высокий уровень пожарной опасности", - сказала она.

Фото: скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

По словам Диденко, жара в Украине будет идти на спад.

"На западной Украине жара упадет уже сегодня, а вот с 16 августа к этой приятной тенденции присоединятся еще и северные области, включительно с Киевом. Температура будет воздуха будет 25-29 по Цельсию", - подчеркнула она.

В то же время синоптик уточнила, что в Киеве сегодня будет наиболее высокая температура воздуха за весь летний сезон. Ожидается до 34 градусов выше нуля.

"А вот завтра – задерживаем дыхание – жара, благодаря деятельности холодного атмосферного фронта, упадет до 28-29 по Цельсию. Есть вероятность локального дождя", - уточнила она.

Фото: прогноз погоды (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, ранее свой прогноз на среду, 15 августа, озвучивали синоптики гидрометцентра Украины, а также народный синоптик Наталья Диденко.

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