Очень жарко: синоптики дали прогноз погоды на 15 августа

Фото: Термометр (РБК-Украина)

В некоторых регионах столбики термометров покажут +36 градусов

В среду, 15 августа в Украине сохранится сухая и жаркая погода, небольшой дождь ожидается только в западной части страны. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, на востоке страны будет жарко и без осадков. Возможна небольшая облачность с прояснениями. Температура воздуха в Донецкой области +33 +35 градусов, в Луганской +32 +34 градуса, в Харькове и Полтаве +30 +33 градуса. В Днепре +32 +34. Ночная температура воздуха в регионе составит +19 +21 градус.

В северных областях сухо и солнечно. Температура воздуха +30 +32 градуса днем и +16 +18 градусов ночью.

На юге Украины без осадков. Жарче всего будет в Херсонской и Николаевской областях, там синоптики прогнозируют +34 +36 градусов. В Одессе днем +31 +33 градуса. Ночью от +18 до +22 градусов.

В западных регионах ожидаются дожди. В Черновцах, Тернополе и Ужгороде от +25 до +27 градусов, в Хмельницком +27 +29 градусов. А вот во Львове, Ивано-Франковске, Луцке и Ровно температура опустится до +22 +26 градусов.

В центральной части страны сухо и солнечно. Местами возможна облачность с прояснениями. Температура воздуха днем +31 +33 градуса. Ночная будет колебаться от +17 до +20 градусов.

В столице 15 августа будет жарко, без осадков. Днем столбики термометров покажут +30 +33 градуса. Ночью температура опустится до +18 +20 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, ранее свой прогноз погоды на среду сообщила народный синоптик Наталка Диденко.

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Видео: РБК-Украина