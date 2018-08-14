Дуже спекотно: синоптики дали прогноз погоди на 15 серпня

Фото: Термометр (РБК-Україна)

У деяких регіонах стовпчики термометрів покажуть +36 градусів

У середу, 15 серпня, в Україні збережеться суха і спекотна погода, невеликий дощ очікується лише в західній частині країни. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, на сході країни буде спекотно і без опадів. Можлива невелика хмарність з проясненнями. Температура повітря в Донецькій області +33 +35 градусів, у Луганській +32 +34 градуси, в Харкові і Полтаві +30 +33 градуси. У Дніпрі +32 +34. Нічна температура повітря в регіоні складе +19 +21 градус.

У північних областях сухо і сонячно. Температура повітря +30 +32 градуси вдень та +16 +18 градусів вночі.

На півдні України без опадів. Найспекотніше буде в Херсонській і Миколаївській областях, там синоптики прогнозують +34 +36 градусів. В Одесі вдень +31 +33 градуси. Вночі від +18 до +22 градусів.

В західних регіонах очікуються дощі. У Чернівцях, Тернополі та Ужгороді від +25 до +27 градусів, у Хмельницькому +27 +29 градусів. А от у Львові, Івано-Франківську, Луцьку та Рівному температура опуститься до +22 +26 градусів.

В центральній частині країни сухо і сонячно. Місцями можлива хмарність з проясненнями. Температура повітря вдень +31 +33 градуси. Нічна коливатиметься від +17 до +20 градусів.

У столиці 15 серпня буде жарко, без опадів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +30 +33 градуси. Вночі температура опуститься до +18 +20 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

До речі, раніше свій прогноз погоди на середу, повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Відео: РБК-Україна