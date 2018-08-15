"Одна з найбільш гарячих в Європі": синоптик порадувала українців приємним прогнозом

Фото: РБК-Україна

Температура в Україні буде однією з найбільш спекотних в Європі

Сьогодні, 15 серпня, температура повітря в Україні буде однією з найбільш спекотних в Європі. Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"Україна, і сьогодні, і завтра – одна з найбільш гарячих в Європі. В північній частині, на сході і центрі очікується 30-35 градусів. Відповідно, дуже високий рівень пожежної небезпеки", - сказала вона.

Фото: скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

За словами Діденко, спека в Україні буде йти на спад.

"На західній Україні спека впаде вже сьогодні, а от з 16 серпня до цієї приємної тенденції приєднаються ще і північні області, включно з Києвом. Температура повітря буде 25-29 за Цельсієм", - підкреслила вона.

У той же час синоптик уточнила, що в Києві сьогодні буде найбільш висока температура повітря за весь літній сезон. Очікується до 34 градусів вище нуля.

"А от завтра – затримуємо подих – спека, завдяки діяльності холодного атмосферного фронту, впаде до 28-29 за Цельсієм. Є ймовірність локального дощу", - уточнила вона.

Фото: прогноз погоди (facebook.com/tala.didenko)

До речі, раніше свій прогноз на середу, 15 серпня, озвучували синоптики гідрометцентру України, а також народний синоптик Наталка Діденко.

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