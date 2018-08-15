Спека піде на спад: синоптики дали прогноз погоди на найближчі дні

Фото: Охолоджувальна рамка (РБК-Україна)

Прохолодніше буде в західних регіонах

Синоптики повідомили, що до кінця тижня спека в Україні піде на спад. Температура вище +34 градусів збережеться тільки в південних і східних областях. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

У четвер, 16 серпня очікується мінлива хмарність. У західних та північних регіонах очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря від +22 до +27 градусів. В Карпатах можливий дощ. На решті території країни без опадів. Температура повітря від +29 до +36 градусів.

У Києві вдень прогріється до +26 +28 градусів. Синоптики прогнозують короткочасний дощ та мінливу хмарність.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

У п'ятницю і суботу, 17-18 серпня в Україні температура повітря залишатиметься високою. Дощі очікуються в західних, північних і центральних областях. Температура повітря +24 +29 градусів.

На півдні та сході вдень стовпчики термометрів покажуть +32 +37 градусів. У центральній частині країни +30 +34. У Києві 17 серпня без опадів, а от 18 серпня можливий короткочасний дощ. Температура повітря +26 +29 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

У неділю, 19 серпня в Україні буде спекотно, на сході і півдні до +30 +35 градусів.

На заході, півночі та в центральних регіонах – гроза, місцями короткочасні дощі. В інших областях – сухо. Температура повітря +25 +27 градусів.

У Києві очікується короткочасний дощ, можлива гроза. Температура повітря +26 +28 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

До речі, раніше ми писали про те, яка погода буде в Україні 16 серпня.

А також свій прогноз погоди дала народний синоптик Наталка Діденко.

Відео: РБК-Україна