В Тернополе подростки заточили себя в бывших застенках НКВД (видео)

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В Тернополе в камерах бывшего следственного изолятора КГБ, где сейчас расположен музей политзаключенных и репрессированных, добровольно заточили себя на сутки 25 молодых людей. Акция "Сутки" ("Доба") прошла уже в 15-й раз традиционно в последние выходные января.

В мероприятии приняли участие преимущественно школьники и студенты первого курса университетов не только из Тернопольской области, но и из соседних. Самым молодым участникам - 11 лет.

Молодые люди провели 24 часа в казематах, чтобы почтить память Героев Крут

По словам коменданта мероприятия, председателя Тернопольской городской организации СУМ Леси Голик, обычно организаторы к основной теме добавляют еще какую-то тематическую - в этом году это тема Сто.

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Для участников акции подготовили насыщенную программу - они обсуждали исторические темы, учились шифровать, встречались с мэром.

У участников с собой были коврик-каремат, спальный мешок, теплая одежда и сменная обувь.

Представитель хмельницой ячейки СУМ Максим Бевза рассказал, что участники акции полтора часа сидели молча в память погибших борцов за независимость для Украины. Настя Виль из львовской ячейки СУМ отметила, что во время молчания они словно попадали в те моменты, когда здесь сидели политзаключенные.

Также мы писали о том, что в центре Киева возле Дворца Украина создали мурал "Круты", посвященный бою на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года.

Напомним, в Украине в прошлом году 29 января отметили столетие легендарного боя под Крутами. В честь исторического события на заводе Арсенал состоялась реконструкция вооруженного столкновения, которое произошло в январе 1918 года.