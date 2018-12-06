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"Вогонь запеклих не пече": в центре Киева появится мурал "Круты"

STYLERЖизнь    06.12.2018 - 16:07
"Вогонь запеклих не пече": в центре Киева появится мурал "Круты"
Фото: коллаж РБК-Украина

Мурал "Круты" станет третьей работой художника, освещающей тематику борьбы украинского народа за свою независимость 100 лет назад

В центре Киева возле Дворца Украина началось создание мурала "Круты", посвященного бою на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года. Тогда сотни молодых людей - гимназистов, студентов и юнкеров - стали на защиту Украины, и вблизи села Памятное четырехтысячная большевистская армия Михаила Муравьева столкнулась с отрядом в около 300 патриотов.

Художником проекта является Андрей Пальваль (творческая группа Kailas-V), известный как автор многих муралов в Украине и мире.

&quot;Вогонь запеклих не пече&quot;: в центре Киева появится мурал &quot;Круты&quot;

Андрей Пальваль (фото: пресс-служба)

Мурал "Круты" станет третьей работой художника, освещающей тематику борьбы украинского народа за свою независимость 100 лет назад (первые муралы этой серии - портреты Михаила Грушевского и Павла Скоропадского, которые находятся в Киеве).

"Для меня лично события Крут - это подвиг молодых и непокоренных, "Вогонь запеклих не пече". Это сознательная гибель за свою страну, это сознательное самопожертвование перед лицом страшного красного нашествия, - говорит художник Андрей Пальваль. - И еще это столетний урок нам сегодняшним, как надо защищать Отечество. Именно поэтому мы и приняли решение начать рисовать в декабре, чтобы хотя бы на мгновение синхронизироваться с ребятами".

&quot;Вогонь запеклих не пече&quot;: в центре Киева появится мурал &quot;Круты&quot;Создание мурала "Круты" в Киеве (фото: пресс-служба)

Мурал "Круты" - это совместный проект создателей фильма "Круты 1918", Департамента общественных коммуникаций КГГА, Печерской районной в городе Киеве государственной администрации, общественной организации "Ай лав Юкрейн", проекта "Киевские муралы", при поддержке компании ООО "ПП" ПОЛИСАН ".

Расположение муралей: улица Большая Васильковская, 111/113 - дом, находящийся на площадке возле Дворца Украина, с живым человеческим и автомобильным трафиком.

&quot;Вогонь запеклих не пече&quot;: в центре Киева появится мурал &quot;Круты&quot;

Создание мурала "Круты" в Киеве (фото: пресс-служба)

"Печерск уже давно превратился в стрит-арт галерею из известных по всему миру муралов", - отметил глава Печерской районной в городе Киеве государственной администрации Сергей Мартынчук. 

"Все эти художественные проекты я всегда поддерживал и оказывал всемерную помощь в их реализации. Поэтому, и этот исторический мурал должен занять почетное место в районной "стрит-арт копилке", - добавил чиновник.

А с 7 февраля 2019 можно будет увидеть историю Крут на больших экранах - в Украине стартует показ фильма "Круты 1918".

&quot;Вогонь запеклих не пече&quot;: в центре Киева появится мурал &quot;Круты&quot;

Афиша фильма "Круты 1918"

Напомним, исторический экшн "Круты 1918" снят по реальной историей боя на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года. На фоне судьбоносных событий в стране два брата Андрей и Алексей Савицкий влюбляются в прекрасную Софию. Большевики подходят в Киев, город наполнен "красными" агентами. Правительство УНР бросает на борьбу с врагом все боеспособные части армии, включая юнкеров и студентов. Четыре сотни юношей, среди которых Андрей и Алексей, становятся против четырехтысячных хорошо вооруженного войска.

Как сообщалось ранее, в Киеве на Подоле со стены строения пропал красивый мурал с изображением птицы

Также мы писали о том, что муралы Киева украсили этикетки бутылок минеральной воды

Напомним, что на станции метро "Осокорки" в Киеве известные художники мирового уровня Аполло Торрес и Мэтью Доун создают мурал, который уже стал предметом всеобщего внимания

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Видео: РБК-Украина

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