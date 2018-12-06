"Вогонь запеклих не пече": в центре Киева появится мурал "Круты"

Фото: коллаж РБК-Украина

Мурал "Круты" станет третьей работой художника, освещающей тематику борьбы украинского народа за свою независимость 100 лет назад

В центре Киева возле Дворца Украина началось создание мурала "Круты", посвященного бою на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года. Тогда сотни молодых людей - гимназистов, студентов и юнкеров - стали на защиту Украины, и вблизи села Памятное четырехтысячная большевистская армия Михаила Муравьева столкнулась с отрядом в около 300 патриотов.

Художником проекта является Андрей Пальваль (творческая группа Kailas-V), известный как автор многих муралов в Украине и мире.

Андрей Пальваль (фото: пресс-служба)

Мурал "Круты" станет третьей работой художника, освещающей тематику борьбы украинского народа за свою независимость 100 лет назад (первые муралы этой серии - портреты Михаила Грушевского и Павла Скоропадского, которые находятся в Киеве).

"Для меня лично события Крут - это подвиг молодых и непокоренных, "Вогонь запеклих не пече". Это сознательная гибель за свою страну, это сознательное самопожертвование перед лицом страшного красного нашествия, - говорит художник Андрей Пальваль. - И еще это столетний урок нам сегодняшним, как надо защищать Отечество. Именно поэтому мы и приняли решение начать рисовать в декабре, чтобы хотя бы на мгновение синхронизироваться с ребятами".

Создание мурала "Круты" в Киеве (фото: пресс-служба)

Мурал "Круты" - это совместный проект создателей фильма "Круты 1918", Департамента общественных коммуникаций КГГА, Печерской районной в городе Киеве государственной администрации, общественной организации "Ай лав Юкрейн", проекта "Киевские муралы", при поддержке компании ООО "ПП" ПОЛИСАН ".

Расположение муралей: улица Большая Васильковская, 111/113 - дом, находящийся на площадке возле Дворца Украина, с живым человеческим и автомобильным трафиком.

Создание мурала "Круты" в Киеве (фото: пресс-служба)

"Печерск уже давно превратился в стрит-арт галерею из известных по всему миру муралов", - отметил глава Печерской районной в городе Киеве государственной администрации Сергей Мартынчук.

"Все эти художественные проекты я всегда поддерживал и оказывал всемерную помощь в их реализации. Поэтому, и этот исторический мурал должен занять почетное место в районной "стрит-арт копилке", - добавил чиновник.

А с 7 февраля 2019 можно будет увидеть историю Крут на больших экранах - в Украине стартует показ фильма "Круты 1918".

Афиша фильма "Круты 1918"

Напомним, исторический экшн "Круты 1918" снят по реальной историей боя на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года. На фоне судьбоносных событий в стране два брата Андрей и Алексей Савицкий влюбляются в прекрасную Софию. Большевики подходят в Киев, город наполнен "красными" агентами. Правительство УНР бросает на борьбу с врагом все боеспособные части армии, включая юнкеров и студентов. Четыре сотни юношей, среди которых Андрей и Алексей, становятся против четырехтысячных хорошо вооруженного войска.

Как сообщалось ранее, в Киеве на Подоле со стены строения пропал красивый мурал с изображением птицы.

Также мы писали о том, что муралы Киева украсили этикетки бутылок минеральной воды.

Напомним, что на станции метро "Осокорки" в Киеве известные художники мирового уровня Аполло Торрес и Мэтью Доун создают мурал, который уже стал предметом всеобщего внимания.

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Видео: РБК-Украина