Без слов... Вышел второй трейлер фильма "Круты 1918"

Кадр из фильма "Круты 1918"

Историческая сага "Круты 1918" выйдет в прокат 6 декабря этого года

В сети появился новый трейлер украинского исторического экшна "Круты 1918", о съемках которого ранее рассказывали Нацгвардейцы. Видео оппубликовано с оригинальной музыкой итальянского композитора Марко Морини.

"Музыка - один из самых мощных инструментов, которые могут передать человеческие эмоции. Фильм "Круты 1918" - это прежде всего история о людях, об их желании жить и любить. Об их мужестве и несокрушимости духа. И, главное, о свободе. Как тогда, 100 лет назад, так и сегодня", - отметил продюсер фильма Андрей Корниенко.

Второй трейлер фильма "Круты 1918"

Напомним, что саундтрек к фильму исполнит известная украинская певица Христина Соловий. Лирическое видео будет представлен осенью.

"Круты 1918" - художественный фильм, основанный на реальных событиях. Это история о бое на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года.

Первый трейлер фильма "Круты 1918"

Режиссером исторического экшна стал Алексей Шапарев. Главные роли исполнили Евгений Ламах, Надежда Коверская, Андрей Фединчик, Алексей Тритенко, Александр Пискунов, Дмитрий Ступка, Остап Ступка, Наталья Васько, Роман Ясиновский и другие.

Ранее известный украинский режиссер Любомир Левицкий рассказал в интервью Styler об украинском кино, эмигрантах и жизни в США.

Видео: РБК-Украина