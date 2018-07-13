Без слів... Вийшов другий трейлер фільму "Крути 1918"

Кадр з фільму "Крути 1918"

Історична сага "Крути 1918" вийде в прокат 6 грудня цього року

У мережі з'явився новий трейлер українського історичного екшна "Крути 1918", про зйомки якого раніше розповідали Нацгвардійці. Відео оппубликоване з оригінальною музикою італійського композитора Марко Моріні.

"Музика - є одним з найпотужніших інструментів, які можуть передати людські емоції. Фільм "Крути 1918" - це насамперед історія про людей, про їхнє бажання жити та кохати. Про їхню мужність та незламність духу. І, головне, про свободу. Як тоді, 100 років тому, так і сьогодні", - зазначив продюсер фільму Андрій Корнієнко.

Другий трейлер фільму "Крути 1918"

Нагадаємо, що саундтрек до фільму виконає відома українська співачка Христина Соловій. Ліричне відео буде представлене восени.

"Крути 1918" - художній фільм, заснований на реальних подіях. Це історія про бій на залізничній станції Крути взимку 1918 року.

Перший трейлер фільму "Крути 1918"

Режисером історичного екшна став Олексій Шапарєв. Головні ролі виконали Євген Ламах, Надія Коверська, Андрій Федінчик, Олексій Тритенко, Олександр Піскунов, Дмитро Ступка, Остап Ступка, Наталя Васько, Роман Ясіновський та інші.

Раніше відомий український режисер Любомир Левицький розповів в інтерв'ю Styler про українське кіно, емігрантів та життя в США.

Відео: РБК-Україна