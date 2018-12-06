"Вогонь запеклих не пече": у центрі Києва з'явиться мурал "Крути"

Фото: колаж РБК-Україна

Мурал "Крути" стане третьою роботою художника, що висвітлює тематику боротьби українського народу за свою незалежність 100 років тому

У центрі Києва біля Палацу Україна почалося створення муралу "Крути", присвяченого бою на залізничній станції Крути взимку 1918 року. Тоді сотні молодих людей - гімназистів, студентів та юнкерів - стали на захист України, та поблизу села Пам'ятне чотирьохтисячна більшовицька армія Михайла Муравйова зіткнулася із загоном у близько 300 патріотів.

Художником проекту є Андрій Пальваль (творча група Kailas-V), відомий як автор багатьох муралів в Україні та світі.

Андрій Пальваль (фото: прес-служба)

Мурал "Крути" стане третьою роботою художника, що висвітлює тематику боротьби українського народу за свою незалежність 100 років тому (перші мурали цієї серії - портрети Михайла Грушевського і Павла Скоропадського, які знаходяться в Києві).

"Для мене особисто події Крут – це подвиг молодих та нескорених, "Вогонь запеклих не пече". Це свідома загибель за власну країну, це свідома самопожертва перед обличчам страшної червоної навали, – говорить художник Андрій Пальваль. – І ще це сторічний урок нам сьогоднішнім, як треба боронити Вітчизну. Саме тому ми і прийняли рішення розпочати малювати у грудні, щоб хоча б на мить синхронізуватися з хлопцями".

Створення муралу "Крути" в Києві (фото: прес-служба)

Мурал "Крути" - це спільний проект творців фільму "Крути 1918", Департаменту суспільних комунікацій КМДА, Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації, громадської організації "Ай лав Юкрейн", проекту "Київські мурали", за підтримки компанії ТОВ "ВП "ПОЛІСАН".

Розташування муралу: вулиця Велика Васильківська, 111/113 – будинок, що знаходиться на майданчику біля Палацу Україна, зі жвавим людським та автомобільним трафіком.

Створення муралу "Крути" в Києві (фото: прес-служба)

"Печерськ вже давно перетворився на стріт-арт галерею з відомих по всьому світу муралів", - зазначив голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Сергій Мартинчук.

"Всі ці художні проекти я завжди підтримував й надавав всіляку допомогу в їх реалізації. Тому, і цей історичний мурал має зайняти почесне місце в районній "стріт-арт скарбничці", - додав чиновник.

А з 7 лютого 2019 року можна буде побачити історію Крут на великих екранах - в Україні стартує показ фільму "Крути 1918".

Афіша фільму "Крути 1918"

Нагадаємо, історичний екшн "Крути 1918" знятий за реальною історією бою на залізничній станції Крути взимку 1918 року. На тлі доленосних подій в країні двоє братів Андрій і Олекса Савицькі закохуються у прекрасну Софію. Більшовики підступають до Києва, місто наповнене «червоними» агентами. Уряд УНР кидає на боротьбу з ворогом усі боєздатні частини армії, включно з юнкерами і студентами. Чотири сотні юнаків, серед яких Андрій і Олекса, стають проти 4-тисячного добре озброєного війська.

Як повідомлялося раніше, в Києві на Подолі зі стіни будови зник красивий мурал із зображенням птаха.

Також ми писали про те, що мурали Києва прикрасили етикетки пляшок мінеральної води.

Нагадаємо, що на станції метро "Осокорки" у Києві відомі художники світового рівня Аполло Торрес і Метью Доун створюють мурал, який вже став предметом загальної уваги.

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Відео: РБК-Україна