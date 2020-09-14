Под Тернополем ребенка едва не разорвали ротвейлеры: малыш в больнице

Ротвейлеры едва не разорвали ребенка под Тернополем (Коллаж РБК-Украина)

Два ротвейлера вырвались со двора и набросились на ребенка, который просто шел по улице

Тернопольской области на ребенка напали ротвейлеры и едва не разорвали его в клочья. На крики сбежались соседи и владелец собак. Ребенка удалось спасти, но его госпитализировали со множественными ранами.

Инцидент произошел в Черткове Тернопольской области. Мальчик шел по улице, а на него внезапно выскочили два пса. Детали рассказали в полиции Тернопольской области.

"Ребенок шел по улице, внезапно на него напали собаки. На крик сбежались люди и хозяин собак, который забрал животных. Как выяснилось впоследствии, мужчина плохо закрыл калитку во дворе и поэтому ротвейлерам удалось выбежать на улицу", - сказано в сообщении.

У ребенка медики диагностировали рваные раны на ноге и плече. Он госпитализирован и владелец собак обязался оплатить лечение.

Данные о происшествии внесены в единый реестр досудебного расследования преступлений. Степень тяжести повреждений у ребенка определит судебно-медицинская экспертиза.

Подобный инцидент на минувших выходных произошел также в Луцке. Агрессивный ротвейлер напал на мужчину с ребенком и собаку пришлось отгонять палками.

Как рассказал начальник военного наряда, старший сержант Тарас Боярчук, гвардейцы увидели на улице мужчину с ребенком 3-4 лет, а сзади них – ротвейлера. Пес был без намордника и без хозяина. Собака внезапно напала на мужчину, а тот начал спасать своего ребенка.

"Мужчина немедленно взял ребенка на руки и посадил на крышу машины, которая стояла рядом. Злой пес пытался забраться на капот, чтобы достать ребенка. Мы кинулись на помощь. Пса пришлось отгонять кийками. Он мгновенно удрал в сторону домой. Мальчик испугался, плакал. Хотя, слава Богу, телесных повреждений не получил", - рассказал Боярчук.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Днепром пес кромсал ребенка на глазах хозяина собаки.