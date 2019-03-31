The Rolling Stones перенесли 17 концертов: что произошло

Легендарная группа The Rolling Stones перенесла 17 концертов, которые должны были состоятся в рамках тура по Северной Америке. Причину переноса сообщил фронтмен группы Мик Джаггер на своей странице в Twitter.

Тур по городам Северной Америки должен был состояться в период с апреля по июль 2019 года. В рамках тура было запланировано 17 концертов. Однако все они будут отменены и отложены на неопределенное время из-за болезни Мика Джаггера. Об этом рок-музыкант написал на своей странице и принес извинения своим поклонникам.

"Всем поклонникам в США и Канаде, купившим билеты — извините. Мне очень жаль, что я так вас подвел. Я ужасно расстроен необходимостью отложить тур, но я постараюсь вернуться на сцену как можно скорее. Еще раз, огромные извинения всем", — написал Джаггер.

Скриншот поста (twitter.com/MickJagger)

Как сообщили представители группы, Мику Джаггеру врачи порекомендовали отложить тур, чтобы пройти комплексное лечение. О каком именно заболевании идет речь – не сообщается.

"Врачи посоветовали Мику не отправляться в тур в ближайшее время, так как ему нужно лечение. Они ожидают полного выздоровления, чтобы он мог вернуться на сцену как можно скорее", - говорится в заявлении группы.

Напомним, Мику Джаггеру в июле исполнится 76 лет.

Мик Джаггер (twitter.com/MickJagger)

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