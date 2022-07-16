ru ua
Вс, 17 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

The Rolling Stones выступили на одной сцене с украинскими детьми (видео)

Новина українською →
Суббота 16 июля 2022 22:43
The Rolling Stones выступили на одной сцене с украинскими детьми (видео) The Rolling Stones выступили на одной сцене с украинскими хористами (facebook.com/mickjaggerofficial)
Автор: Татьяна Самарук

В Вене легендарная группа The Rolling Stones пригласила два украинских детских хора для совместного исполнения своего культового хита на концерте.

О совместном выступлении с украинскими детьми сообщил в своем Facebook фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер.

В частности, двое украинских детских групп вместе с фронтменом группы Миком Джагером исполнили хит You Can't Always Get What You Want (Ты не всегда можешь взять то, что хочешь).

Детские группы "Вогник" и "Дзвіночок" несмотря на войну приехали из Киева, чтобы спеть классику музыкантов 1969 года. Детей пригласили специально с целью демонстрации своей солидарности с украинским народом, который испытывает страдания от российской агрессии.

"Мы прекрасно провели ночь! Спасибо Вене и особая благодарность украинским хорам - "Вогник" и "Дзвіночок", которые присоединились к нам в этот вечер на "You Can't Always Get What You Want"!",- говорится в сообщении.

Добавим, что The Rolling Stones - это известная английская рок-группа, созданная в 1962 году в Великобритании.

The Rolling Stones выступили на одной сцене с украинскими детьми (видео)The Rolling Stones выступили на одной сцене с украинскими хористами (facebook.com/mickjaggerofficial)

Ранее мы сообщали, что в возрасте 80 лет умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс.

Также мы писали, что "копы" записали песню в поддержку сборной Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
песни хор The Rolling Stones
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь