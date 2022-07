The Rolling Stones выступили на одной сцене с украинскими детьми (видео)

В частности, двое украинских детских групп вместе с фронтменом группы Миком Джагером исполнили хит You Can't Always Get What You Want (Ты не всегда можешь взять то, что хочешь).

Детские группы "Вогник" и "Дзвіночок" несмотря на войну приехали из Киева, чтобы спеть классику музыкантов 1969 года. Детей пригласили специально с целью демонстрации своей солидарности с украинским народом, который испытывает страдания от российской агрессии.

"Мы прекрасно провели ночь! Спасибо Вене и особая благодарность украинским хорам - "Вогник" и "Дзвіночок", которые присоединились к нам в этот вечер на "You Can't Always Get What You Want"!",- говорится в сообщении.

Добавим, что The Rolling Stones - это известная английская рок-группа, созданная в 1962 году в Великобритании.

The Rolling Stones выступили на одной сцене с украинскими хористами (facebook.com/mickjaggerofficial)