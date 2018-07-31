"The Show Must Go On": в Днепре мужчина с винтовкой под знаменитый хит пугал прохожих (видео)

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Очевидцы вызвали на место происшествия полицию

В Днепре мужчина вышел на балкон отеля с винтовкой в руках, чем перепугал прохожих. Об этом сообщает ТСН.

Зрителями стали клиентки заправки. Их внимание привлек мужчина с винтовкой в руках, стоящий на балконе под аккомпанемент песни "The Show Must Go On". Испуганные люди вызвали полицю. Увидев правоохранителей, мужчина скрылся в номере отеля.

Когда "копы" зашли к нему в номер, они увидели винтовку, нож и кучу женских украшений.

"Мужчина был немного в возбужденном состоянии. Непонятно, чего можно было ожидать. Поэтому его действия были опасными для окружающих. Поэтому задерживать и изымать нужно было", - пояснил пресс-секретарь патрульной полиции Днепра Павел Карманов.

Видео: Жителей Днепра напугал мужчина с винтовкой в руках (tsn.ua)

"Хороший эпатаж – он людям поднимает настроение", - прокомментировал свои действия "стрелок".

Мужчина пожаловался на жесткие действия полицейских во время задержания. Оружие и украшение он назвал аксессуарами для борьбы с депрессией.

Оказалось, что эпатажный мужчина приехал в Днепр из Киева. Это была его командировка.

"Я вышел на балкон. У меня было печальное настроение. Я включил музыку, чтобы поднять себя. Они меня, видимо, не поняли. Я ее просто в руке подержал. Это не ружье, а "воздушка", - рассказал задержанный.

Согласно данным предварительного осмотра, винтовка действительно не боевая. Также выяснилось, что киевлянин уже имел административные наказания за хулиганство. Но после допроса его отпустили.

Ранее в Днепре пенсионеры устроили бунт против детской площадки.

Напомним, что в Днепре горе-мать напилась до беспамятства и оставила ребенка без присмотра.

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