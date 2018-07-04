В Днепре горе-мать напилась до беспамятства и оставила ребенка без присмотра

Оказалось, что женщина злоупотребляет алкоголем и наркотиками

В Днепре пьяная мать оставила ребенка без присмотра. Об этом передает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

В одном из домов города патрульные обнаружили ребенка без присмотра рядом с матерью в нетрезвом состоянии.

"2 июля, около 10 часов утра по спецлинии 102 позвонила одна из жительниц дома на проспекте Слобожанском, и сообщила о том, что ее соседка находится в нетрезвом состоянии, рядом с ней находится несовершеннолетний ребенок", - рассказали в полиции.

Патрульные прибыли по указанному адресу. Дверь им открыла 4-летняя девочка. Ее 38-летняя мать в это время лежала на постели без сознания. Женщина имела признаки алкогольного и наркотического опьянения.

Фото: facebook.com/dnipropolice

В квартире был беспорядок, было видно, что за ребенком никто не присматривает. Патрульные вызвали скорую чтобы врачи привели в чувство женщину. Полицейские выяснили, что у женщины есть мать.

Фото: facebook.com/dnipropolice

Она сообщила, что ее дочь злоупотребляет алкоголем, оставляет ребенка без присмотра, приводит посторонних мужчин, употребляет с ними наркотики. Женщина забрала внучку под личную ответственность. На мать ребенка составили протокол по статье "невыполнение родительских обязанностей".

Ранее сообщалось, что в Днепре ревнивая жена специально врезалась в авто мужчины, чтобы отомстить за измену.

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