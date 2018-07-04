Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.8
Межбанк BID 30.78
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.8
Межбанк BID 30.78
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Днепре горе-мать напилась до беспамятства и оставила ребенка без присмотра

STYLERLIFE        04.07.2018 - 23:08
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Оказалось, что женщина злоупотребляет алкоголем и наркотиками

В Днепре пьяная мать оставила ребенка без присмотра. Об этом передает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

В одном из домов города патрульные обнаружили ребенка без присмотра рядом с матерью в нетрезвом состоянии.

"2 июля, около 10 часов утра по спецлинии 102 позвонила одна из жительниц дома на проспекте Слобожанском, и сообщила о том, что ее соседка находится в нетрезвом состоянии, рядом с ней находится несовершеннолетний ребенок", - рассказали в полиции.

Патрульные прибыли по указанному адресу. Дверь им открыла 4-летняя девочка. Ее 38-летняя мать в это время лежала на постели без сознания. Женщина имела признаки алкогольного и наркотического опьянения.

Фото: facebook.com/dnipropolice

В квартире был беспорядок, было видно, что за ребенком никто не присматривает. Патрульные вызвали скорую чтобы врачи привели в чувство женщину. Полицейские выяснили, что у женщины есть мать.

Фото: facebook.com/dnipropolice

Она сообщила, что ее дочь злоупотребляет алкоголем, оставляет ребенка без присмотра, приводит посторонних мужчин, употребляет с ними наркотики. Женщина забрала внучку под личную ответственность. На мать ребенка составили протокол по статье "невыполнение родительских обязанностей".

Ранее сообщалось, что в Днепре ревнивая жена специально врезалась в авто мужчины, чтобы отомстить за измену.

Международный день невинных детей - жертв агрессии

В Днепре два подростка упали в 35-метровую пропасть В Днепре школьники ограбили киоск ради выпивки (фото)
Теги: Днепр, мать и ребенок
ДТП в Харькове: стало известно, с какой скоростью ехала Зайцева
В Африке впервые за десять лет выпал снег (фото, видео)
Перевернутое бикини - новый пляжный тренд (фото)
Певица-трансгендер Зианджа взорвала сеть своим снимком с откровенным декольте
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь