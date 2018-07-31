"The Show Must Go On": у Дніпрі чоловік з гвинтівкою під знаменитий хіт лякав перехожих (відео)

Фото: flickr.com/RonSpomerOutdoors

Очевидці викликали на місце події поліцію

Дніпрі чоловік вийшов на балкон готелю з гвинтівкою в руках, чим перелякав перехожих. Про це повідомляє ТСН.

Глядачами стали клієнтки заправки. Їх увагу привернув чоловік з гвинтівкою в руках, що стоїть на балконі під акомпанемент пісні "The Show Must Go On". Перелякані люди викликали полицю. Побачивши правоохоронців, чоловік зник у номері готелю.

Коли "копи" зайшли до нього в номер, вони побачили гвинтівку, ніж і купу жіночих прикрас.

"Чоловік був трохи в збудженому стані. Незрозуміло, чого можна було очікувати. Тому його дії були небезпечними для оточуючих. Тому затримувати і вилучати потрібно було", - пояснив прес-секретар патрульної поліції Дніпра Павло Кишень.

Відео: Жителів Дніпра налякав чоловік з гвинтівкою в руках (tsn.ua)

"Хороший епатаж – він людям піднімає настрій", - прокоментував свої дії "стрілець".

Чоловік поскаржився на жорсткі дії поліцейських під час затримання. Зброя і прикраси він назвав аксесуарами для боротьби з депресією.

Виявилося, що епатажний чоловік приїхав в Дніпро з Києва. Це була його відрядження.

"Я вийшов на балкон. У мене було сумне настрій. Я включив музику, щоб підняти себе. Вони мене, мабуть, не зрозуміли. Я її просто потримав у руці. Це не рушниця, а "воздушка", - розповів затриманий.

Згідно з даними попереднього огляду, гвинтівка дійсно не бойова. Також з'ясувалося, що киянин вже мав адміністративні покарання за хуліганство. Але після допиту його відпустили.

Раніше в Дніпрі пенсіонери влаштували бунт проти дитячого майданчика.

Нагадаємо, що у Дніпрі горе-мати напилася до нестями і залишила дитину без нагляду.

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