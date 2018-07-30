Днепр конца 1980-х: в сети показали уникальное видео

Днепр (фото: artkostyuk.com)

Видео с моментами жизни Днепра заставило многих украинцев ностальгировать

В сети показали видеоролики, на которых запечатлен город Днепр конца 1980-х годов.

"Днепропетровск. Конец 80-х. Еще СССР. Нет пробок на дорогах, по Днепру ходят "Метеоры", а на улицах цветут розы", - отметил автор видео.

Кроме того, на улицах города нет рекламных билбордов.

Видео: youtube.com/tgarish

Видео: youtube.com/tgarish

Редкие кадры пришлись по душе многим пользователям сети.

"Днепр 80-х - мои студенческие годы. Спасибо за ролик!" - написал один юзер.﻿

Но особенно понравились видео любителям ностальгии.

"Да, время моей молодости! Сейчас смотришь с ностальгией, а тогда повеситься хотелось от безысходности. Транспорта не дождешься, в магазинах пустота и хамство, грязь. Но... молодость. Надежды, желание жить. А сейчас - пустота. И ничего не надо... А в "Зустрiчi" был такой вкусный борщ!" - отметила жительница города с ником "Весна".

Но тех, кто скучает по "зеленому городу времен СССР", пристыдила Инна Линева.

"Все тут восхищаются, что город зеленый был, не засраный... А кто ж его пачкает? Мы сами и пачкаем, уничтожаем деревья, кусты, цветы. Кто загадил город, наверное, сами жители? Если бы не гадили, то и современный Днепр был бы не хуже", - резко обратилась к согражданам Инна.﻿

Ранее в сети показали видео, на котором показано, как киевляне восстанавливали столицу Украины после Второй мировой войны.

Видео: РБК-Украина