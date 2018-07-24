"Как птица из пепла": удивительное видео восстановления Киева из руин после Второй мировой войны

Крещатик (фото: oldkiev.ho.ua)

Работы по расчистке завалов на главной улице столицы были организованы весной 1944 года

В сети показали видео, на котором показано, как киевляне восстанавливали столицу Украины после Второй мировой войны. Соответствующий ролик опубликован на Facebook-странице "Клуб Коренного Киевлянина".

"Киев, конец 1940-х. Удивительные кадры восстановления древнего города из руин. Как птица из пепла возрождается древний город, становясь еще лучше, еще больше, еще красивее!" - говорится в подписи к видео.

Киев, конец 1940-х. Киев, конец 1940-х. Удивительные кадры восстановления древнего города из руин. Как птица из пепла возрождается древний город, становясь еще лучше, еще больше, еще красивее! Опубліковано Клуб Коренного Киевлянина Вівторок, 24 липня 2018 р.

Восстановление Крещатика после Второй мировой войны (видео: facebook.com/kiev.klab)

Пользователям сети понравились архивные кадры.

"Смотрела и пересматривала - на разборке руин Крещатика познакомились мои родители (тогда студенты пединститута и университета)", - отметила Наталья Котляренко.

Некоторые юзеры подметили, что "было бы неплохо еще озвучить, кто эти руины и почему устроил".

"Дак, это ведь всем известно..." - неоднозначно ответила Мария Пономаренко.

Скриншот (facebook.com/kiev.klab)

Добавим, что в работах по восстановлению Киева участвовали горожане и военнослужащие, были мобилизованы жители близлежащих сел, а также привлечены военнопленные. Всего на работы ежедневно выходило 7-8 тыс. человек, а в летний период - до 15 тыс. Благодаря этим усилиям, улицу расчистили к концу 1944 года, а к осени 1945 положили асфальт и посадили деревья. В целом застройка главной улицы столицы завершилась к 1956 году.

Кстати, украинец создал уникальный электромобиль в стиле ретро.

Видео: РБК-Украина