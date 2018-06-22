Как из "Золотого теленка": украинец создал уникальный электромобиль в стиле ретро (фото)

Одессит похвастался необычной машиной
В Одессе появился необычный ретро-автомобиль, который спроектировал местный житель. Одессит Станислав Радченко создал электромобиль в стиле "Антилопы-ГНУ" из киноверсии произведения советских писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой теленок". Радченко опубликовал фотографии уникальной машины на странице "Моя Одесса" в соцсети Facebook.
Автор идеи выбрал для необычного кабриолета белый цвет кузова и сделал яркие салатовые сидения.
Фото: Авто (facebook.com/groups/myodessa)
"Сделал электромобиль в стиле "Золотой теленок" Ильфа и Петрова, и не знаю как лучше его использовать в нашем городе", - отметил Радченко.
Снимки авто прокомментировали одесситы:
"Супер! На улицу Ильфа и Петрова!".
"Вы настоящий талант с большим уважением к вам. Молодец".
"В центре города. То что надо".
"На борту пишем: "Эх, прокачу" и в Аркадию! Отбоя не будет!".
"Золотые ручки!".
"Очень красивый автомобиль".
Скриншот поста (facebook.com/groups/myodessa)
Скриншот комментариев (facebook.com/groups/myodessa)
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