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Как из "Золотого теленка": украинец создал уникальный электромобиль в стиле ретро (фото)

STYLERLIFE        22.06.2018 - 17:03
Фото: Авто их фильма "Золотой теленок" (кадр из фильма)
Фото: Авто их фильма "Золотой теленок" (кадр из фильма)

Одессит похвастался необычной машиной

В Одессе появился необычный ретро-автомобиль, который спроектировал местный житель. Одессит Станислав Радченко создал электромобиль в стиле "Антилопы-ГНУ" из киноверсии произведения советских писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой теленок".  Радченко опубликовал фотографии уникальной машины на странице "Моя Одесса" в соцсети Facebook.

Автор идеи выбрал для необычного кабриолета белый цвет кузова и сделал яркие салатовые сидения.

 

Фото: Авто (facebook.com/groups/myodessa)

"Сделал электромобиль в стиле "Золотой теленок" Ильфа и Петрова, и не знаю как лучше его использовать в нашем городе", - отметил Радченко.

Снимки авто прокомментировали одесситы:

"Супер! На улицу Ильфа и Петрова!".

"Вы настоящий талант с большим уважением к вам. Молодец".

"В центре города. То что надо".

"На борту пишем: "Эх, прокачу" и в Аркадию! Отбоя не будет!".

"Золотые ручки!".

"Очень красивый автомобиль".

Скриншот поста (facebook.com/groups/myodessa)

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/myodessa)

Ранее другой украинец сконструировал уникальный деревянный "двойной" автомобиль.

Кстати, в центре Киева дерево упало на три автомобиля.

История подорожания проезда в общественном транспорте (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: автомобиль, Одесса, украинец
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