Як з "Золотого теля": українець створив унікальний електромобіль в стилі ретро (фото)

Одесит похвалився незвичайною машиною
В Одесі з'явився незвичайний ретро-автомобіль, який спроектував місцевий житель. Одесит Станіслав Радченко створив електромобіль в стилі "Антилопи-ГНУ" з кіноверсії роману радянських письменників Іллі Ільфа та Євгенія Петрова "Золоте теля". Радченко опублікував фотографії унікальної машини на сторінці "Моя Одеса" в соцмережі Facebook.
Автор ідеї вибрав для незвичайного кабріолета білий колір кузова і зробив яскраві салатові сидіння.
Фото: Авто (facebook.com/groups/myodessa)
"Зробив електромобіль в стилі "Золоте теля" Ільфа і Петрова, і не знаю як краще його використовувати в нашому місті", - зазначив Радченко.
Знімки авто прокоментували одесити:
"Супер! На вулицю Ільфа і Петрова!".
"Ви справжній талант з великою повагою до вас. Молодець".
"В центрі міста. Те, що треба".
"На борту пишемо: "Эх, прокачу" і в Аркадію! Відбою не буде!".
"Золоті ручки!".
"Дуже гарний автомобіль".
Скріншот поста (facebook.com/groups/myodessa)
Скріншот коментарів (facebook.com/groups/myodessa)
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