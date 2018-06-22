Як з "Золотого теля": українець створив унікальний електромобіль в стилі ретро (фото)

Одесит похвалився незвичайною машиною

В Одесі з'явився незвичайний ретро-автомобіль, який спроектував місцевий житель. Одесит Станіслав Радченко створив електромобіль в стилі "Антилопи-ГНУ" з кіноверсії роману радянських письменників Іллі Ільфа та Євгенія Петрова "Золоте теля". Радченко опублікував фотографії унікальної машини на сторінці "Моя Одеса" в соцмережі Facebook.

Автор ідеї вибрав для незвичайного кабріолета білий колір кузова і зробив яскраві салатові сидіння.

Фото: Авто (facebook.com/groups/myodessa)

"Зробив електромобіль в стилі "Золоте теля" Ільфа і Петрова, і не знаю як краще його використовувати в нашому місті", - зазначив Радченко.

Знімки авто прокоментували одесити:

"Супер! На вулицю Ільфа і Петрова!".

"Ви справжній талант з великою повагою до вас. Молодець".

"В центрі міста. Те, що треба".

"На борту пишемо: "Эх, прокачу" і в Аркадію! Відбою не буде!".

"Золоті ручки!".

"Дуже гарний автомобіль".

Скріншот поста (facebook.com/groups/myodessa)

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/myodessa)

Раніше інший українець сконструював унікальний дерев'яний "подвійний" автомобіль.

До речі, у центрі Києва дерево впало на три автомобіля.

Історія подорожчання проїзду в громадському транспорті (відео: STYLER.rbc.ua)