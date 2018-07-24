"Як птах з попелу": дивовижне відео відновлення Києва з руїн після Другої світової війни

Хрещатик (фото: oldkiev.ho.ua)

Роботи з розчищення завалів на головній вулиці столиці були організовані навесні 1944 року

У мережі показали відео, на якому показано, як кияни відновлювали столицю України після Другої світової війни. Відповідний ролик опубліковано на Facebook-сторінці "Клуб Корінного Киянина".

"Київ, кінець 1940-х. Дивовижні кадри відновлення стародавнього міста з руїн. Як птах із попелу відроджується давнє місто, стаючи ще кращим, ще більшим, ще красивішим!" - йдеться у підписі до відео.

Київ, кінець 1940-х. Київ, кінець 1940-х. Дивовижні кадри відновлення стародавнього міста з руїн. Як птах із попелу відроджується давнє місто, стаючи ще краще, ще більше, ще красивіше! Опубліковано Клуб Корінного Киянина Вівторок, 24 липня 2018 р.

Відбудова Хрещатика після Другої світової війни (відео: facebook.com/kiev.klab)

Користувачам мережі сподобалися архівні кадри.

"Дивилася і переглядала - на розбиранні руїн Хрещатика познайомились мої батьки (тоді студенти педінституту і університету)", - зазначила Наталія Котляренко.

Деякі юзери підмітили, що "було б непогано ще озвучити, хто ці руїни і чому влаштував".

"Дак, це ж усім відомо..." - неоднозначно відповіла Марія Пономаренко.

Скріншот (facebook.com/kiev.klab)

Додамо, що в роботах по відновленню Києва брали участь городяни і військовослужбовці, були мобілізовані жителі довколишніх сіл, а також залучені військовополонені. Всього на роботи щодня виходило 7-8 тис. осіб, а в літній період - до 15 тис. Завдяки цим зусиллям, розчистили вулицю до кінця 1944 року, а до осені 1945-го поклали асфальт і посадили дерева. В цілому забудова головної вулиці столиці завершилася до 1956 році.

До речі, українець створив унікальний електромобіль в стилі ретро.

Відео: РБК-Україна