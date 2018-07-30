Дніпро кінця 1980-х: у мережі показали унікальне відео

Відео з моментами життя Дніпра змусило багатьох українців ностальгувати
У мережі показали відеоролики, на яких зображено місто Дніпро кінця 1980-х років.
"Дніпропетровськ. Кінець 80-х. Ще СРСР. Немає пробок на дорогах, по Дніпру ходять "Метеори", а на вулицях цвітуть троянди", - зазначив автор відео.
Крім того, на вулицях міста немає рекламних білбордів.
Відео: youtube.com/tgarish
Відео: youtube.com/tgarish
Рідкісні кадри припали до душі багатьом користувачам мережі.
"Дніпро 80-х - мої студентські роки. Дякуємо за ролик!" - написав один юзер.
Але особливо сподобалися відео любителям ностальгії.
"Так, час моєї молодості! Зараз дивишся з ностальгією, а тоді хотілося повіситися від безвиході. Транспорту не дочекаєшся, в магазинах порожнеча і хамство, бруд. Але... молодість. Надії, бажання жити. А зараз - порожнеча. І нічого не треба... А у "Зустрічі" був такий смачний борщ!" - зазначила мешканка міста з ніком "Весна".
Але тих, хто сумує за "зеленим містом часів СРСР", присоромила Інна Ліньова.
"Всі тут захоплюються, що місто зелене було, не засране... А хто ж його бруднить? Ми самі і бруднимо, знищуємо дерева, кущі, квіти. Хто загадив місто, напевно, самі мешканці? Якби не гадили, то і сучасне Дніпро було би не гірше", - різко звернулася до співгромадян Інна.
Раніше в мережі показали відео, на якому показано, як кияни відновлювали столицю України після Другої світової війни.
Відео: РБК-Україна