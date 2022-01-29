Тирамису в кружке: рецепт вкусного десерта с бананом без сахара
Хотите порадовать себя вкусненьким, но переживаете за фигуру? Попробуйте приготовить простой и полезный вариант знаменитого итальянского десерта тирамису - сразу в банке. Нежный и легкий, с прекрасным банановым вкусом, этот десерт несомненно порадует каждого сладкоежку.
Рецептом бананового тирамису без сахара диетолог Нурия Дианова поделилась на своей странице в Instagram.
Рецепт тирамису с бананом в кружке:
ИНГРЕДИЕНТЫ
- Мягкий творог – 200 г.
- Яйцо – 1 шт.
- Банан – 1 шт.
- Разрыхлитель – ½ ч. л.
- Рисовая мука – 2 ст. л.
- Какао – 1 ч. л.
- Кефир – 2 ст. л.
- Заваренный кофе – 1 стакан.
- Эритрит – 2 ч. л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Тесто. В блендер кладем банан, яйцо, кефир, эритрит и измельчаем до однородного состояния. Теперь в чашу добавляем сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, какао. Пробиваем все еще раз блендером.
Выкладываем в форму тесто и ставим в микроволновку на 3 минуты на максимальной мощности. После чего вынимаем, остужаем и нарезаем на небольшие кусочки
Крем. К мягкому творогу добавляем немного подсластителя, 4–5 ч. л. предварительно заваренного и уже остывшего кофе. На дно стакана, в котором будем формировать десерт, кладем немного крема. Каждый кусочек бисквита обмакиваем в кофе, затем выкладываем в стакан и заливаем кремом. Повторяем так несколько раз, пока стакан не станет полным.
Остужаем в холодильнике около 1 часа. Перед подачей посыпать какао!
Готовим тирамису в кружке (фото: pexels.com)
Напомним, шеф-повар показал правильный и неожиданный способ разбивать яйца, который вас точно удивит.
Также мы писали, как испечь медовик со сметанным кремом по бабушкиному рецепту.