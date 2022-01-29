Тирамису в кружке: рецепт вкусного десерта с бананом без сахара

Рецепт тирамису с бананом в кружке:

ИНГРЕДИЕНТЫ

Мягкий творог – 200 г.

Яйцо – 1 шт.

Банан – 1 шт.

Разрыхлитель – ½ ч. л.

Рисовая мука – 2 ст. л.

Какао – 1 ч. л.

Кефир – 2 ст. л.

Заваренный кофе – 1 стакан.

Эритрит – 2 ч. л.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Тесто. В блендер кладем банан, яйцо, кефир, эритрит и измельчаем до однородного состояния. Теперь в чашу добавляем сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, какао. Пробиваем все еще раз блендером.



Выкладываем в форму тесто и ставим в микроволновку на 3 минуты на максимальной мощности. После чего вынимаем, остужаем и нарезаем на небольшие кусочки



Крем. К мягкому творогу добавляем немного подсластителя, 4–5 ч. л. предварительно заваренного и уже остывшего кофе. На дно стакана, в котором будем формировать десерт, кладем немного крема. Каждый кусочек бисквита обмакиваем в кофе, затем выкладываем в стакан и заливаем кремом. Повторяем так несколько раз, пока стакан не станет полным.



Остужаем в холодильнике около 1 часа. Перед подачей посыпать какао!

Готовим тирамису в кружке (фото: pexels.com)