Точка не поставлена: всплыли новые факты о Зайцевой и Дронове

Адвокаты заявляют, что в ближайшее время судебный процесс будет продолжен

Во вторник, 26 февраля, Киевский суд города Харькова поставил наконец-то точку в долгом процессе против Алены Зайцевой и Геннадия Дронова, которые 18 октября 2017 года совершили жуткую аварию на улице Сумской. 6 человек погибли, а остальные пострадавшие получили тяжелые увечья.

Алена Зайцева и Геннадий Дронов получили по 10 лет лишения свободы каждый. Суд запретил им управлять транспортными средствами три года и присудил возместить всем пострадавшим семьям компенсацию в размере 6 миллионов гривен.

Алена Зайцева, которая публично покаялась на предыдущих заседаниях, свой приговор не услышала, так как ей стало плохо еще в самом начале заседания и ее вывели из зала. Геннадий Дронов выслушал вердикт до конца. Он сидел на скамье, закрыв лицо руками. Свою вину водитель так и не признал.

Адвокат Дронова считает, что не все экспертизы были учтены и в ближайшее время он намерен подавать апелляцию.

"Для меня непонятно, какая скорость все-таки была у автомобилей. Если суд сказал, что днепровская экспертиза является достаточным доказательством, почему тогда не используются положения этой экспертизы", – сказал адвокат Дронова Сергей Перепелица.

Остальные защитники также считают приговор несправедливым и выборочным.

Адвокат Алены Зайцевой Юлия Козырь отметила, что хоть судьи вынесли и строгий приговор, но ожидаемый. О том, будут ли они подавать на апелляцию – не известно.

"Приговор очень строгий, но ожидаемый … И для нее также. Суд исчерпывающе изложил свою правовую позицию. Он отметил, что, несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание, в связи с очень большим общественным резонансом, с ужасными последствиями этого преступления, он решил не применять этих обстоятельств", - сказала адвокат после оглашения приговора и добавила, что решение о продолжении дела будет принято после консультаций с подзащитной.

А вот адвокат потерпевших Лариса Матвеева отметила, что у ее подзащитных нет ни радости, ни злорадства по поводу того, что виновные наконец-то были осуждены. Она сказала, что семьи пострадавших опустошены.

Также Матвеева сообщила, что теперь они будут добиваться того, чтобы к ответственности привлекли экспертов и следователя Волкова, который вмешивался в работу наркологов.

"Будем добиваться привлечения к ответственности экспертов, в первую очередь ХОБ СМЭ: такие непрофессиональные (если только в этом причина…) действия не должны остаться безнаказанными. Также не забудем и действия следователей (Волкова в первую очередь), вмешивающихся в работу наркологов, "забывающих" передавать документы на экспертизу и не способных полгода найти Федирко при наличии возможности ей просто позвонить (со слов Федирко). Всему этому должна быть дана правовая оценка", - написала Матвеева на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее мы писали о том, что адвокат Зайцевой сделал громкое заявление и назвал свою подзащитную жертвой.

А также мы рассказывали о том, что сказала Алена Зайцева во время своего последнего слова во время судебного процесса.