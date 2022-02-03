Как точно приучить себя пить больше воды и избежать обезвоживания: личный опыт Холли Берри

Полноценная гидратация необходима для оптимального здоровья. Хотя стандартной рекомендацией было выпивать около 2 литров воды в день, новые исследования показывают, что не существует единого правила для всех, когда речь идет о гидратации.

Холли правильно питается, ведет здоровый образ жизни, и учит этому других (instagram.com/halleberry)

Вот несколько советов, которые помогут увеличить потребление жидкости в течение дня:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

1. Всегда держите при себе бутылку с водой.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

2. Попробуйте травяной чай или настой, если вам нужно немного аромата. Когда вы пытаетесь выработать привычку пить больше воды, может быть трудно приспособиться к "безвкусному" напитку, если вы привыкли к более ароматным вариантам.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

3. Ешьте много овощей и фруктов, чтобы избежать обезвоживания организма.⠀⠀⠀⠀

Холли точно знает, как выглядеть и чувствовать себя прекрасно в любом возрасте (instagram.com/halleberry)

4. Избегайте дистиллированной воды в пользу природной щелочной воды и богатой минералами в стеклянных бутылках.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

5. Подумайте о добавлении электролитов для поддержки регидратации. Когда мы говорим о гидратации, первое, что обычно приходит на ум, это вода, однако для эффективного и правильного увлажнения организму нужно нечто большее, ему нужны электролиты.

Электролиты можно получить и из продуктов питания. Например, дыню делает прекрасным источником гидратации то, она на 90% состоит из воды и содержит электролиты, такие как калий, магний, натрий и кальций.

Эта комбинация воды и питательных веществ делает их отличным вариантом для пополнения запасов воды после тренировки и помогает избежать обезвоживания в течение дня.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

6. Минимизируйте кофеин в своем рационе.⠀⠀