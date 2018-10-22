"Тогда я был еще очень маленький": Евгений Кошевой рассказал, как учил украинский язык

Фото: Евгений Кошевой (facebook.com-kvartal95)

Артист "Квартала 95" изучал украинский язык еще в школе, а по предмету имел оценку "отлично"

Известный украинский шоумен и юморист, один из участников студии "Квартал 95" Евгений Кошевой признается, что знает украинский язык практически идеально. При этом то, что он стал на защиту русского языка, вызвало широкий резонанс.

Евгений Кошевой выучил украинский язык еще в школе, но в то время не имел достаточно практики, в которой мог бы проявить знание языка. Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии для Styler.

Кстати, комментарий для нашего издания он дал исключительно на украинском языке.

"Я выучил украинский язык еще в школе. Извините, закончил школу я в 2000-м году. С 1989-го года я учил украинский язык, и до 1989-го также учил. С 83-го года на украинском языке также пытался разговаривать (актер имеет в виду, что учил украинский язык с самого рождения – ред.)", - сказал Евгений Кошевой.

Фото:Евгений Кошевой (facebook.compgkvartal95)

По его словам, в тот период он был очень маленький, поэтому не всегда мог проявить языковые навыки.

"Тогда я был очень маленький, поэтому не мог все навыки свои применять в своем произношении. А вот в 2000-м году я окончил школу с отметкой "пять" по предметам "украинский язык" и "литература". Спасибо, Любовь Дмитриевна за это обучение! (Любовь Дмитриевна – школьная учительница и классный руководитель Евгения Кошевого – ред.) – прокомментировал он.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в образе президента сделал громкое заявление.

Также мы сообщали, как прошли финальные съемки украинской комедии "Я, ты, он, она" во Львове.

Видео: Евгений Кошевой - что вы не знали о звезде 95 Квартала (video.рбк.ru)