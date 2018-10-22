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"Тоді я був ще дуже малим": Євген Кошовий розповів, як вчив українську мову

STYLERЖиття    22.10.2018 - 12:33
Фото: Євген Кошовий (facebook.com-kvartal95)
Фото: Євген Кошовий (facebook.com-kvartal95)

Артист "Кварталу 95" вивчав українську мову ще у школі, а із предмету мав оцінку "відмінно"

Відомий український шоумен і гуморист, один із учасників студії "Квартал 95" Євген Кошовий зізнається, що знає українську мову практично ідеально. При цьому те, що він став на захист російської мови, викликало широкий резонанс.

Євген Кошовий вивчив українську мову ще у школі, але в той час не мав достатньо практики, в якій міг би проявити знання мови. Про це він розповів у ексклюзивному коментарі для Styler.

До речі, коментар для нашого видання він дав виключно українською мовою.

"Я вивчив українську мову ще у школі. Вибачте, закінчив школу я у 2000-му році. З 1989 року я вчив українську мову, і до 1989 також вчив. Із 83-го року українською мовою також намагався розмовляти (актор має на увазі, що вчив українську мову із самого народження – ред.)", - сказав Євген Кошовий.

&quot;Тоді я був ще дуже малим&quot;: Євген Кошовий розповів, як вчив українську мовуФото:Євген Кошовий (facebook.compgkvartal95)

За його словами, в той період він був дуже маленький, тому не завжди міг проявити мовні навички.

"Тоді я був дуже малий, тому не міг всі навички свої застосовувати у своїй вимові. А от у 2000-му році я закінчив школу з відміткою "п'ять" із предметів "українська мова" і "література". Дякую, Любов Дмитрівна за це навчання! (Любов Дмитрівна – шкільна вчителька і класний керівник Євгена Кошового – ред.) – прокоментував він.

Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський в образі президента зробив гучну заяву.

Також ми повідомляли, як пройшли фінальні зйомки української комедії "Я, ти, він, вона" у Львові.

 

Відео: Євген Кошовий - що ви не знали про зірку 95 Кварталу (video.rbc.ua)

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