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Топ вещей, которые украинские чиновники покупают за счет госбюджета

STYLERЖизнь    21.03.2019 - 08:29
Топ вещей, которые украинские чиновники покупают за счет госбюджета
Коллаж РБК-Украина

Обнародован список вещей, которые украинские чиновники покупают за счет бюджетных средств

В топ вещей, которые украинские чиновники покупают себе за счет госбюджета, входят разнообразные гаджеты и настольные игры. Об этом сообщают "Вести", ссылаясь на системную реформу тендерного процесса в электронных публичных и государственных закупках - ProZorro.

В рейтинге предметов, которые закупают для украинских чиновников, лидирует iPhone X за 95 тысяч гривен, приобретенный "Укрнафтой" в количестве трех единиц. Далее закупались планшеты iPod Pro в количестве 6 единиц, которые стоили 80 тысяч гривен.

Как оказалось, фанатами торговой яблочной марки техники являются представители КП "Инфо-Рада-Днепр", прикупившие ноутбук MacBook Pro Retina с размером экрана в 13,3 дюйма стоимостью 50 тысяч 400 гривен. К данному ноутбуку также была куплена беспроводная мышь стоимостью в 2 тысячи 600 гривен.

Фанатами данного технического бренда являются чиновники Государственного автотранспортного научно-исследовательского и проектного института, столичные чиновники из ДЭУ, сотрудники коммунального Ужгородского колледжа культуры и искусств, служащие столичной службы спасения. Суммы покупок колеблются от 11,2 тыс. до 85 тыс. грн.

Второе место в рейтинге покупок занимают игровые приставки и игры. Например, чиновники из столичного управления культуры, туризма и охраны культурного наследия Днепровской РГА прикупили Play Station 4 Slim и Play Station PRO. Также куплено несколько дисков с играми.

Третья позиция - настольные игры. Настольный хоккей для Станично-Луганской РГА обошелся в 12 тысяч гривен. Также была куплена игра "Стартап", "Цивилизация Сида Мейера", "Мафия", "Крысиные бега 1", "Алиас" и геометрические головоломки "Танграм".

Топ вещей, которые украинские чиновники покупают за счет госбюджета

Иллюстративное фото (УНИАН)

Кроме того, чиновники не прочь побаловать себя очками дополненной реальности, квадрокоптерами и дронами.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который вносит изменения в государственный бюджет Украины на 2019 год.

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