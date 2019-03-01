"Традиція і Порядок" разоблачила схему уничтожения украинских дорог. Несмотря на все, в Одессе состоялась запланированная акция

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В Одессе протестовали против фирм, которые срывают тендеры на строительство дорог

В Одессе активисты движения "Традиція і Порядок" пришли к офису известного мошенника Араика Амирханяна. Последний является руководителем ряда фирм, которые срывают тендеры на строительство дорог.

Помогает Амирханяну в этом первый заместитель руководителя Антимонопольного комитета Украины Мария Нижник. По данным источников в правоохранительных органах, которые проводят расследования относительно преступного сговора чиновницы с "полтавской" компанией, именно Нижник, используя свое служебное положение, способствует "Полтавабудцентр" в блокировании госзакупок по строительству дорог. Например, в 2018 году было заблокировано 70% тендеров по всей Украине.

"Традиція і Порядок" разоблачила схему уничтожения украинских дорог

Шантажируя участников рынка, Амирханян предлагает разблокировать торги за "определенными условиями". Представитель этнической мафии пытается любой ценой получить заказ и аванс для дальнейшего отмывания государственных средств.

На протяжении своего существования, его предприятием не было заключено ни одного генподряда, поскольку у него нет своих мощностей для производства.

Амирханян, который по состоянию на сегодня находится в розыске Нацполицией и скрывается в России, взял в заложники дорожную отрасль и наносит государству миллиардные убытки.

"Традиція і Порядок" разоблачила схему уничтожения украинских дорог

"Бизнесмен, находится в розыске Нацполиции, владелец скандально известной компании "Полтавабудцентр" (ЕГРПОУ 24 565 511), которая фактически взяла в заложники дорожную отрасль. Несмотря на фигурирование названия украинского города в названии, деятельность фирмы распространяется по всей территории нашего государства. Схема номер один: демпингуем цены - выиграем тендер - берем субподряд или договариваемся с местными чиновниками о снижении качества работы. Схема номер два: проигрываем тендер - начинаем кошмарить победителя жалобами в Антимонопольный комитет - парализуем работу - договариваемся о откатах или подряде. В ход идет все: жалобы в официальные органы за мельчайшие нарушения, которые полностью парализуют строительство дорог, запугивание, прямое физическое воздействие", - отметил лидер движения "Традиція і Порядок" Богдан Ходаковский на своей странице в Facebook.

Движение "Традиція і Порядок" будет и впредь привлекать внимание к преступной группировке Амирханяна и этнической мафии в целом.

Напомним, в СМИ появилось опровержение относительно "титушек" под Одессой, которых задержали правоохранители. Задержанными оказались представители одной из Всеукраинских общественных организаций. Ходаковский сообщил у себя на Faceboоk, что целью поездки активистов организации в Одессу было проведение акции протеста против этнических преступных группировок.