Требую наказать подонков: Маша Ефросинина заступилась за жертву "копов" в Кагарлыке

Известная телеведущая Маша Ефросинина решила взять под опеку 26-летнюю Нелю, которая стала жертвой полицейских в Кагарлыке. 25 мая женщину пригласили в отделение полиции для дачи показаний и всю ночь ее избивали, пытали и насиловали.

На данный момент продолжается расследование, но Неля так и не получила обещанной защиты и поддержки. Маша Ефросинина сообщила на своей странице в Instagram, что готова оказать жертве "копов" любую поддержку и будет помогать ей добиться справедливого наказания для преступников.

"Что чувствует женщина, когда её жестоко насилуют на протяжении семи часов?? На этот вопрос может ответить Неля Погребицкая. 26 лет. Ее вы могли видеть в новостях и прессе о самом громком деле про изнасилование в Кагарлыке...Кто не слышал об этой̆ истории, излагаю коротко: месяц назад двое полицейских в селе Ставы Киевской̆ области попытались заставить Нелю подписать какую-то угодную им заяву (чтобы повысить показатели по раскрываемости). Она отказалась. Сперва они ее избили, надев на голову противогаз, потом пытали 4 часа, затем приковали наручниками к батарее; а затем насиловали в течение семи часов как половым образом, так и разными предметами...", - написала Ефросинина.

Она добавила, что двух подозреваемых сейчас держат в СИЗО, а Нелю до сих пор не осмотрел профессиональный гинеколог, так как местные врачи не захотели связываться с полицией. Адвокаты вместо помощи девушке, водили ее по различным ток-шоу.

"Предыдущий гос. адвокат только тем и занимался, что таскал девушку по ток-шоу, где ее называли шлюхой, самой̆ спровоцировавшей̆ изнасилование. Сегодня Нелей̆ занялись частные адвокаты. И мне удалось с ней̆ встретиться. Я читала документы и экспертизу. Мед. обследованием ее я займусь! НО есть одно НО! Громкие дела имеют свойство очень быстро сменяться другими громкими делами, а особенно, когда речь идет о зверском поведении людей̆ в погонах! Я требую наказания этих подонков!!! И всем, кто попытается замять это дело, чтобы очередные животные вышли безнаказанными на свободу насиловать наших женщин и дочерей̆ (есть уже сведения, что те двое насиловали и мужчин), заявляю, что буду освещать каждый̆ судебный̆ шаг по делу Нели, чтобы вся страна смотрела за действиями нашего правосудия!!!" – заявила Ефросинина.

Напомним, ранее мы писали о том, что жертва полицейских в Кагарлыке рассказала новые подробности жуткого преступления.

А также рассказывали о том, что пострадавшая женщина из Кагарлыка сообщила о том, что ее пытали.