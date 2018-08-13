Третий день не могут потушить: в сети появились новые кадры пожара в Ялте

В городе третий день тушат пожар
В Ялте в районе урочища "Уч-Кош" 11 августа возник пожар, который третий день не могут потушить. В сети появились новые фото и видео с места происшествия, которые опубликованы на канале RoksolanaToday&Крым в соцсети Twitter.
"Вспомните, как горят леса в РФ – неделями дикий ужас. И тишина. В телевизоре, в холодильнике – всем поф*г, Крым – не РФ. До тла мы не выгорели исключительно благодаря каждому, кто делал то, что мог. Способность к самоорганизации – быстрой и толковой – отличительная черта нас от них", -подписано одно из фото.
Вспомните,как горят леса в РФ-неделями дикий ужас.И тишина.В телевизоре,в холодильнике-всем по фиг— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 13 августа 2018 г.
Крым-не РФ.До тла мы не выгорели исключительно благодаря КАЖДОМУ,кто делал то ,что мог
Способность к самоорганизации-быстрой и толковой-отличительная черта НАС
от НИХ отличительная pic.twitter.com/3WT7IEfo5G
Фото: пожар в Ялте (twitter.com/KrimRt)
Также сообщается, что острый период, похоже, пройден. "Будем надеяться", - добавили в одном из постов.
Ялта— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 13 августа 2018 г.
эхо пожарища-сейчас так
Тлеет.Это,видимо ,надолго
Самолет есть,вертолеты летают,добровольцы нужны. С граблями-много граблей
Острый период,похоже,прошли
будем надеятся pic.twitter.com/w9tOT5Hjba
Фото: пожар в Ялте (twitter.com/KrimRt)
Доброе утро pic.twitter.com/iDUPOFzlNp— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 13 августа 2018 г.
Фото: пожар в Ялте (twitter.com/KrimRt)
Видео: пожар в Ялте (youtube.com/Антон Любимов)
Напомним, в Крыму устроили салют на фоне масштабного пожара.
Кстати, Лайма Вайкуле "открестилась" от выступлений в Крымуи призналась, что не поедет туда "ни за какой гонорар".
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