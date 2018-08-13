Третій день не можуть загасити: у мережі з'явилися нові кадри пожежі в Ялті

Ілюстративне фото (pixabay.com)

У місті третій день гасять пожежу

В Ялті в районі урочища "Уч-Кош" 11 серпня виникла пожежа, яку третій день не можуть загасити. У мережі з'явилися нові фото та відео з місця події, які опубліковані на каналі RoksolanaToday&Крим у соцмережі Twitter.

"Згадайте, як горять ліси в РФ – тижнями дикий жах. І тиша. В телевізорі, в холодильнику – всім поф*г, Крим – не РФ. До тла ми не вигоріли виключно завдяки кожному, хто робив те, що міг. Здатність до самоорганізації – швидкої і тямущої – відмітна риса нас від них", -підписано одне з фото.

Згадайте,як горять ліси в РФ-тижнями дикий жах.І тиша.В телевізорі,в холодильнику-всім по фіг

Крим-не РФ.До тла ми не вигоріли виключно завдяки КОЖНОМУ,хто робив те ,що міг

Здатність до самоорганізації-швидкої і тямущою-відмітна риса НАС

від НИХ відмінна pic.twitter.com/3WT7IEfo5G — RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 13 серпня 2018 р.

Фото: пожежа в Ялті (twitter.com/KrimRt)

Також повідомляється, що гострий період, схоже, пройдено. "Будемо сподіватися", - додали в одному з постів.

Ялта

ехо згарища-зараз так

Тліє.Це,мабуть ,надовго

Літак є,вертольоти літають,потрібні добровольці. З граблями-багато граблів

Гострий період,схоже,минули

будемо сподіватися pic.twitter.com/w9tOT5Hjba — RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 13 серпня 2018 р.

Фото: пожежа в Ялті (twitter.com/KrimRt)

Фото: пожежа в Ялті (twitter.com/KrimRt)

Відео: пожежа в Ялті (youtube.com/Антон Любимов)

Нагадаємо, в Криму влаштували салют на тлі масштабної пожежі.

До речі, Лайма Вайкуле "відхрестилась" від виступів у Криму і зізналася, що не поїде туди "ні за який гонорар".

Раніше нападаючий збірної Росії з футболу Артем Дзюба зізнався, що у нього була істерика з-за того, що після матчу його команди із збірною Хорватії на Чемпіонаті світу 2018 екс-динамівці Домагой Віда і Огнен Вукоєвич сказали "Слава Україні!".

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