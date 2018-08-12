"Как на Титанике": в Крыму устроили салют на фоне масштабного пожара (фото)

Иллюстративное фото (коллаж: Styler)

Местные жители в это время помогали спасателям

На территории аннексированного украинского полуострова Крым оккупанты запустили салюте, не смотря на возникновение сильнейшего пожара. Об этом сообщил местный блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

"Салют в городе, затянутом дымом пожара. Жители Ялты с лопатами, водой и что еще нужно, собираются помогать тушить пожар. Б*дло гуляет. Все", - говорится в сообщении.

Фото: скриншот поста (twitter.com/KrimRt)

В то же время пользователи сети уточнили, что подобная ситуация им напоминает сцену из документального фильма.

"Как в Титанике. Кто-то искал шлюпку для спасения, а кто-то вальсировал под звуки оркестра. Какой-то сюр", - сказал пользователь "Пришла сама".

"Понаехавшие гуляют. А местные, кто в курсе, что такое лесной пожар – в шоке", - подчеркнул юзер "Усталый крымчанин".

Фото: скриншот комментариев (twitter.com/KrimRt)

Кстати, отказ популярной латвийской певицы Лаймы Вайкуле приезжать в оккупированный россиянами Крым вывел из себя местных "чиновников".

Напомним, что Лайма Вайкуле "открестилась" от выступлений в Крыму и призналась, что не поедет туда "ни за какой гонорар".

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