"Як на Титаніку": у Криму запустили салют на тлі масштабної пожежі (фото)

Місцеві мешканці у цей час допомагали рятувальникам
На території анексованого українського півострова Крим окупанти запустили салюте, не дивлячись на виникнення сильної пожежі. Про це повідомив місцевий блогер під ніком RoksolanaToday&Крим на своїй сторінці в Twitter.
"Салют в місті, затягнутому димом від пожежі. Жителі Ялти з лопатами, водою і що ще потрібно, збираються допомагати гасити пожежу. Б*дло гуляє. Все", - йдеться в повідомленні.
Фото: скріншот поста (twitter.com/KrimRt)
У той же час користувачі мережі уточнили, що подібна ситуація їм нагадує сцену з документального фільму.
"Як в Титаніку. Хтось шукав шлюпку для спасіння, а хтось вальсував під звуки оркестру. Якийсь сюр", - сказав користувач "Прийшла сама".
"Понаїхавші гуляють. А місцеві, хто в курсі, що таке лісова пожежа – в шоці", - підкреслив юзер "Втомлений кримчанин".
Фото: скріншот коментарів (twitter.com/KrimRt)
До речі, відмова популярної латвійської співачки Лайми Вайкуле приїжджати в окупований росіянами Крим вивів з себе місцевих "чиновників".
Нагадаємо, що Лайма Вайкуле "відхрестилася" від виступів у Криму і зізналася, що не поїде туди "ні за який гонорар".
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