"Як на Титаніку": у Криму запустили салют на тлі масштабної пожежі (фото)

Ілюстративне фото (колаж: Styler)

Місцеві мешканці у цей час допомагали рятувальникам

На території анексованого українського півострова Крим окупанти запустили салюте, не дивлячись на виникнення сильної пожежі. Про це повідомив місцевий блогер під ніком RoksolanaToday&Крим на своїй сторінці в Twitter.

"Салют в місті, затягнутому димом від пожежі. Жителі Ялти з лопатами, водою і що ще потрібно, збираються допомагати гасити пожежу. Б*дло гуляє. Все", - йдеться в повідомленні.

Фото: скріншот поста (twitter.com/KrimRt)

У той же час користувачі мережі уточнили, що подібна ситуація їм нагадує сцену з документального фільму.

"Як в Титаніку. Хтось шукав шлюпку для спасіння, а хтось вальсував під звуки оркестру. Якийсь сюр", - сказав користувач "Прийшла сама".

"Понаїхавші гуляють. А місцеві, хто в курсі, що таке лісова пожежа – в шоці", - підкреслив юзер "Втомлений кримчанин".

Фото: скріншот коментарів (twitter.com/KrimRt)

До речі, відмова популярної латвійської співачки Лайми Вайкуле приїжджати в окупований росіянами Крим вивів з себе місцевих "чиновників".

Нагадаємо, що Лайма Вайкуле "відхрестилася" від виступів у Криму і зізналася, що не поїде туди "ні за який гонорар".

Раніше нападаючий збірної Росії з футболу Артем Дзюба зізнався, що у нього була істерика через те, що після матчу його команди із збірною Хорватії на Чемпіонаті світу 2018 екс-динамівці Домагой Віда і Огнен Вукоєвич сказали "Слава Україні!".

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