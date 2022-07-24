Три Спаса, Ильи-пророка и другие важные праздники августа 2022: появился календарь

В августе 2022 года по церковному православному календарю мы отметим много важных праздников со своими уникальными обычаями и традициями. Среди них три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый, Ильи-пророка, два великих двунадесятых праздника - Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы.

Об этих и других событиях последнего лета месяца - читайте ниже в нашем материале Styler.

Календарь важных церковных праздников августа 2022

2 августа - Ильин день

4 августа - День Святой Марии Магдалины

5 августа - празднование в честь Почаевской иконы Божьей Матери

6 августа - День Бориса и Глеба

7 августа - Успение праведной Анны, матери Богородицы

9 августа - День великомученика Пантелеймона

13 августа - заговоры на Успенский пост

14 августа - Медовый спас; начало Успенского поста; Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня

Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня 17 августа - святых семи отроков Эфейских

19 августа - Преображение Господне; Яблочный спас

26 августа - празднование в честь иконы Божией Матери умягчения злых сердец; Преподобного Максима

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы

29 августа - Ореховый Спас; Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа; празднование в честь иконы Божией Матери Феодоровской

Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа; празднование в честь иконы Божией Матери Феодоровской 30 августа - Преподобного Алипия, иконописца Печерского; Печерской иконы Божией Матери

Фото: Спасы - уникальные праздники украинцев (pixabay)

Успенский пост

14 августа начнется самый короткий из всех постов - Успенский. Его продолжительность составляет всего лишь две недели и завершается 27 августа, накануне праздника Успения Божией Матери.

Этот период посвящен Богородице и ее деяниям. Пост достаточно строгий и напоминает Великий. Употреблять рыбу разрешается только на праздник Преображения (19 августа).

Под запретом молочные, мясные и рыбные блюда. А в субботу и воскресенье разрешается употреблять растительное масло.