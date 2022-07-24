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Три Спаса, Ильи-пророка и другие важные праздники августа 2022: появился календарь

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Воскресенье 24 июля 2022 11:33
Три Спаса, Ильи-пророка и другие важные праздники августа 2022: появился календарь Фото: церковный календарь на август 2022 (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

В августе 2022 года по церковному православному календарю мы отметим много важных праздников со своими уникальными обычаями и традициями. Среди них три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый, Ильи-пророка, два великих двунадесятых праздника - Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы.

Об этих и других событиях последнего лета месяца - читайте ниже в нашем материале Styler.

Календарь важных церковных праздников августа 2022

  • 2 августа - Ильин день
  • 4 августа - День Святой Марии Магдалины
  • 5 августа - празднование в честь Почаевской иконы Божьей Матери
  • 6 августа - День Бориса и Глеба
  • 7 августа - Успение праведной Анны, матери Богородицы
  • 9 августа - День великомученика Пантелеймона
  • 13 августа - заговоры на Успенский пост
  • 14 августа - Медовый спас; начало Успенского поста; Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня
  • 17 августа - святых семи отроков Эфейских
  • 19 августа - Преображение Господне; Яблочный спас
  • 26 августа - празднование в честь иконы Божией Матери умягчения злых сердец; Преподобного Максима
  • 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
  • 29 августа - Ореховый Спас; Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа; празднование в честь иконы Божией Матери Феодоровской
  • 30 августа - Преподобного Алипия, иконописца Печерского; Печерской иконы Божией Матери

Три Спаса, Ильи-пророка и другие важные праздники августа 2022: появился календарь

Фото: Спасы - уникальные праздники украинцев (pixabay)

Успенский пост

14 августа начнется самый короткий из всех постов - Успенский. Его продолжительность составляет всего лишь две недели и завершается 27 августа, накануне праздника Успения Божией Матери.

Этот период посвящен Богородице и ее деяниям. Пост достаточно строгий и напоминает Великий. Употреблять рыбу разрешается только на праздник Преображения (19 августа).

Под запретом молочные, мясные и рыбные блюда. А в субботу и воскресенье разрешается употреблять растительное масло.

Ранее мы писали, какая погода будет в августе 2022.

Также сообщалось, какие государственные праздники и сколько выходных нас ждет в последний летний месяц.

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