Три Спаса, Ильи-пророка и другие важные праздники августа 2022: появился календарь
В августе 2022 года по церковному православному календарю мы отметим много важных праздников со своими уникальными обычаями и традициями. Среди них три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый, Ильи-пророка, два великих двунадесятых праздника - Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы.
Об этих и других событиях последнего лета месяца - читайте ниже в нашем материале Styler.
Календарь важных церковных праздников августа 2022
- 2 августа - Ильин день
- 4 августа - День Святой Марии Магдалины
- 5 августа - празднование в честь Почаевской иконы Божьей Матери
- 6 августа - День Бориса и Глеба
- 7 августа - Успение праведной Анны, матери Богородицы
- 9 августа - День великомученика Пантелеймона
- 13 августа - заговоры на Успенский пост
- 14 августа - Медовый спас; начало Успенского поста; Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня
- 17 августа - святых семи отроков Эфейских
- 19 августа - Преображение Господне; Яблочный спас
- 26 августа - празднование в честь иконы Божией Матери умягчения злых сердец; Преподобного Максима
- 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
- 29 августа - Ореховый Спас; Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа; празднование в честь иконы Божией Матери Феодоровской
- 30 августа - Преподобного Алипия, иконописца Печерского; Печерской иконы Божией Матери
Фото: Спасы - уникальные праздники украинцев (pixabay)
Успенский пост
14 августа начнется самый короткий из всех постов - Успенский. Его продолжительность составляет всего лишь две недели и завершается 27 августа, накануне праздника Успения Божией Матери.
Этот период посвящен Богородице и ее деяниям. Пост достаточно строгий и напоминает Великий. Употреблять рыбу разрешается только на праздник Преображения (19 августа).
Под запретом молочные, мясные и рыбные блюда. А в субботу и воскресенье разрешается употреблять растительное масло.
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