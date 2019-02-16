Трогательное заявление принца Уильяма на 14 февраля

Этот день всех влюбленных королевская парочка провела порознь

Герцогиня Кейт Миддлтон и принц Луи провели День святого Валентина вместе в Гайд-парке. При этом принца Уильяма с ними не было. 37-летняя Кейт прогуливаясь по зеленой зоне с девятимесячным принцем. Об этом сообщает Hello!

Герцогиня со своим сыном гуляли по парку и кормили уток у змеиного озера. Кейт Миддлтон выглядела расслабленной, наслаждаясь солнечным лондонским днем.

Посещения парка - обычное дело для герцогини Кембриджской. Она регулярно посещала городской парк возле Кенсингтонского дворца с пятилетним принцем Джорджем и трехлетней принцессой Шарлоттой. В этом конкретном случае Кейт также сопровождала женщина-охранник.

В это время принц Уильям провел свой День святого Валентина на мероприятии в лондонском Центре аббатства. Он принял участие в серии семинаров в рамках программы развития отцов под названием "Будущие мужчины", цель которой - помочь обрести уверенность мужчин в их роли отцов. При этом, герцог Кембриджский откровенно говорил о своих опасениях снова стать отцом.

На семинаре Уильям рассказал участникам семинара о том, что среди мужчин очень распространенный страх – иметь новорожденного ребенка. Он отметил, что мужчины часто боятся детей, которые только появляются на свет.

"Они такие хрупкие, крошечные пальчики рук и ног. Вы чувствуете, что, если вы слишком много будете их двигать, то они сломаются, но они не ломаются", - рассказал принц Уильям.

Затем он пошутил с одним из участников семинара.

"Подождите, пока им не исполнится девять месяцев, и они уйдут", - сказал Уильям.

Напомним, что будущего ребенка Меган Маркл будут растить и воспитывать отдельно от детей Кейт Миддлтон.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон создает уникальный сад. Она специально разработала собственный проект ландшафтного сада.