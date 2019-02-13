У него нет шансов: ребенка Маркл будут растить отдельно от детей Кейт Миддлтон

Меган Маркл (фото: instagram.com)

Ребенок герцогов Сассекских сможет сам выбрать свою будущую профессию

Будущего ребенка Меган Маркл, которую недавно обвинили в том, что она загнала принца Гарри в депрессию, будут растить и воспитывать отдельно от детей Кейт Миддлтон, поскольку у сына или дочери Меган и Гарри почти нет шансов занять британский трон, пишет журнал OK.

Отпрыску герцогов Сассекских, который должен родиться уже весной, уготована совсем иная судьба, чем детям принца Уильяма, поэтому и воспитывать их будут по-разному.

Ребенок Меган будет расти во Фрогмор хауз, куда в скором времени переедут принц Гарри с женой, а дети Кейт Миддлтон растут в Кенсингтонском дворце.

Более того, принц Гарри не хочет, чтобы его ребенок жил под прицелами сотен камер, как это приходится делать детям его брата. Конечно же у правнука или правнучки Королевы Елизаветы II, которая недавно раскритиковала Меган за скандал с письмом ее отцу, будут свои обязанности, и он не сможет избежать публичности.

Но при этом, ребенок Меган Маркл сможет заняться, к примеру, профессиональной карьерой, и у него будет больше свободы для принятия решений, чем у принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

К слову, близкие друзья герцогини Сассекской опасаются за то, как травля, которой она подвергается в соцсетях, может отразиться на ней и ее будущем ребенке