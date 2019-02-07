Мы боимся за ее ребенка: всплыли неожиданные подробности о Меган Маркл

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Близкие герцогини решили ее поддержать и рассказать, какая она на самом деле

Близкие друзья герцогини Сассекской, которой спрогнозировали ранние роды из-за "изогнутых пальцев", опасаются за то, как травля, которой она подвергается в соцсетях, может отразиться на ней и ее будущем ребенке, пишет западное издание People.

В интервью таблоиду пять подруг Меган, пожелавшие остаться анонимными, рассказали, какая она на самом деле, чтобы опровергнуть все домыслы о ее скверном характере и противостоять глобальному запугиванию, которому подвергается герцогиня.

Одна из подруг говорит, что если она сталкивается с какими-либо жизненными неурядицами, первая мысль, возникающая у нее: "Мне нужно поговорить с Мег", - рассказывает подруга.

"Мы беспокоимся о том, что это делает с ней и ребенком", - говорит бывшая коллега Меган, - неправильно подвергать кого-либо эмоциональной травме, не говоря уже о том, что она беременна".

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Также они рассказали о том, что Меган любит собственными руками создавать уют в своем доме, а для мужа, принца Гарри, она готовит каждый день

Подруга из Лос-Анджелеса вспоминает, как провела несколько дней с Меган. Герцогиня готовила для подруги вкусные блюда, а в комнате возле кровати ее всегда ждали тапочки и халат.

По словам друзей, Меган любит животных и детей. Она любит заботиться о близких ей людях. Но с тех пор, как ее отношения с Гарри стали публичными в 2016 году, Меган стала объектом пристального внимания, а вместе с этим пришли недоразумения.

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Высказались друзья герцогини и об отце Меган, который сказал, что не может связаться с ней.

"Он знает, как связаться с ней", - сказала давняя подруга, - он никогда не звонил, он никогда не переписывался с ней. Это очень больно".

А со своими сводными братом и сестрой Меган на самом деле никогда не была близка, несмотря на утверждения ее сестры Саманты, которая даже планирует выпустить две книги уже в этом году, чтобы доказать, что герцогиня Сассекская отреклась от своей семьи.

К слову, Меган, которая ранее отказалась от любимых бьюти-процедур ради полной экологичности беременности, сообщила, что будет рождать дома в сопровождении своей помощницы в беременности и родах, так называемой "доулы".